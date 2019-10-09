تقني بتبوك يواصل جهوده في إيجاد فرص وظيفية لمتدربي ومتدربات منشآته التدريبية بالمنطقة

المناطق _ تبوك

يواصل مكتب التنسيق الوظيفي التابع للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك جهوده في الحصول على فرص وظيفية لخريجي وخريجات المنشآت التدريبية بالمنطقة ضمن مشروع فرصة عمل لكل خريج كأحد أهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ونجح المكتب في توظيف عدد من خريجي المعهد الصناعي الثانوي بتبوك من قسم الحاسب الآلي وميكانيكا السيارات مع إحدى الشركات الوطنية بعد إجراء المقابلة الشخصية للخريجين المرشحين والاتفاق على تدريبهم لمدة عام منتهي بالتوظيف.

وأوضح مدير مكتب التنسيق الوظيفي بمنطقة تبوك المهندس معيض العتيبي أن المكتب يضطلع بدور الوسيط بين جهات التوظيف وخريجي المنشآت التدريبية بالمنطقة والتعريف بالأقسام والتخصصات التدريبية المتاحة بتلك المنشآت والعمل على إيجاد الفرص الوظيفية المناسب للخريجين التي تتوافق مع تخصصاتهم ومهاراتهم التي اكتسبوها خلال فترة التدريب من خلال الزيارات وعقد الشراكات مع القطاع الخاص إلى جانب المتابعة للتعرف على واقع الخريجين والخريجات من حيث المجالات الوظيفية التي تحققت لهم وطبيعة عملهم حتى يتم معرفة مدى قبول قطاعات العمل لهم والعقبات التي تعترض الخريجين عند البحث عن الوظائف المناسبة.

من جانبه بارك المدير العام للتدريب التقني والمهني المهندس فهد المطيري هذه الشراكة بين مكتب التنسيق الوظيفي والقطاع الخاص التي تسهم في خلق وظائف لأبنائنا وبناتنا بمنطقة تبوك، مؤكداً حرص الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ومنشآتها التدريبية على توظيف مخرجاتها من المتدربين والمتدربات بالمنطقة.