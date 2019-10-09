تعليم مكة يختتم أسبوع الفضاء العالمي بمعرض فني بعنوان ” القمر بوابة النجوم “

مكة المكرمة – محمد الزبيدي

اقامت الإدارة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة نشاط الطلاب – النشاط العلمي- اليوم في مدرسة الفلاح الأهلية الابتدائية معرض بمناسبة الاسبوع العالمي للفضاء و الذي يقام هذا العام تحت شعار ” القمر بوابة النجوم ” و يهدف الى تنمية الوعي لدى أبناءنا الطلاب بأهمية علم الفضاء و الفلك على حياتنا على كوكب الأرض و كذلك تنمية العلاقات الاجتماعية لدى الطلاب من خلال إشاعة روح العمل الجماعي و التعاون المتبادل فيما بينهم عند إعداد الأعمال المطلوبة لهذه المناسبة و كذلك تحفيزهم لعمل الأبحاث و الدراسات حول علم الفضاء و تحليلها و قد أعدت المنظمة العالمية لأسبوع الفضاء منصة عالمية تقوم المدارس من جميع الدول بالتسجيل فيها وأعتمدت اللغة الإنجليزية كلغة معتمدة للتسجيل لجميع الدول ومن ثم تقوم المدراس بإدراج الاحداث التي أقيمت بهذه المناسبة في هذه المنصة.

وقد تفاعلت مدارس مكة المكرمة مع هذا المشروع وتضنت مشاركاتها عمل رسومات و نماذج ومجسمات وأبحاث ومطويات ومحاضرات وندوات وزيارات للجامعات والمراكز و المعاهد المتخصصة في مجال علوم الفضاء والفلك.

وقد عبر مدير إدارة نشاط الطلاب نبيل بن بكر طيب عن سعادته بالمشاركة الفاعلة من قبل ابناءنا الطلاب و المدارس المنفذة للحدث العالمي كما شكر في كلمة القاها جميع القائمين على المعرض وحث أبناءه الطلاب على بذل المزيد من الجهد والعمل و التقصي عن المعلومة لتحقيق رؤية وطننا الغالي ٢٠٣٠ م.