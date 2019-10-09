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جمعية التنمية الأسرية بتبوك تشارك بمبادرة “الاستقرار الأسري ” في ملتقى المبادرات النوعية

جمعية التنمية الأسرية بتبوك تشارك بمبادرة “الاستقرار الأسري ” في ملتقى المبادرات النوعية

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غرفة تبوك وهيئة الغذاء تنظمان ورشة عمل توعوية لمربي الماشية

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جمعية التنمية الأسرية بتبوك تشارك بمبادرة “الاستقرار الأسري ” في ملتقى المبادرات النوعية

جمعية التنمية الأسرية بتبوك تشارك بمبادرة “الاستقرار الأسري ” في ملتقى المبادرات النوعية
http://almnatiq.net/?p=783769
المناطق _ تبوك

شاركت جمعية التنمية الأسرية بتبوك في ملتقى ” المبادرات النوعية ” والذي ضم أكثر من خمسين مبادرة تنموية ومجتمعية من مبادرات الجهات الخيرية والمؤسسات غير الربحية بالمملكة، والذي نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك في مركز المؤتمرات بفندق كراون بلازا بمدينة الرياض. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية جمال بن سداد الفاخري, أن الجمعية شاركت بمبادرة الاستقرار الأسري وهي منظومة متميزة من ثلاث مبادرات تنموية أسرية من خلال الشراكة مع وزارة العدل، تساهم في تحقيق الاستقرار الأسري وتخفيض نسبة الطلاق والعنف الأسري والعقوق. وأضاف الفاخري أن هذه المنظومة تشمل مبادرة ” المساندة النسوي للاستشارات الحقوقية والأسرية ” وتقدم هذه المبادرة خدمة الإرشاد الأسري والحقوقي حضورياً بمحكمة الأحوال الشخصية بتبوك بكل جودة عالية واحترافية وسرية من خلال مكاتب مجهزة ومهيأة للنساء خاصة، للتيسير على المرأة وتوعيتهن وتثقيفهن في المعلومات الأسرية والحقوق، والثانية “مبادرة المصالحة الأسرية ” وتهدف للتسوية في النزاعات الأسرية، بالسعي في التوفيق بين الأطراف بالطرق الولاية من الأحكام الشرعية والأساليب العلمية في التواصل وأنماط الشخصية, في حين أن المبادرة الثالثة وهي ” مكتب الإرشاد الأسري والتربوي” و تهدف إلى الحد من تدفق القضايا الأسرية والتربوية كالعفو والعنف الأسري ووقاية الأحداث وغيرها على المحاكم من خلال تسوية تلك النزاعات بين أطرافها بالطرق الودية وفق الأحكام الشرعية. وأشار إلى أن هذه المشاركة تأتي انطلاقاً من اهتمام مجلس إدارة الجمعية بتحقيق رسالة وأهداف الجمعية بتوعية المجتمع وتعزيز المفاهيم الأسرية والتربوية الصحيحة وسط بيئة آمنة ومحفزة, من خلال تقديم مسارات عملية قسمت إلى وحدات رئيسية منها وحدة التدريب والبرامج العامة، ووحدة الاستشارات الأسرية، ووحدة إصلاح ذات البين الأسري، داعياً الراغبين والراغبات الاستفادة من هذه الخدمات أو الاستشارات التواصل مع الجمعية عبر قنواتها الإلكترونية أو عبر رقم الهاتف 920010155 الذي خصص للاستشارات الأسرية.

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