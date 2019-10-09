احدث الأخبار

أمير عسير يوقع مذكرة تعاون بين إمارة المنطقة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
أبرز المواد
 جمعية التنمية الأسرية بتبوك تشارك بمبادرة “الاستقرار الأسري ” في ملتقى المبادرات النوعية
منطقة تبوك
 تعليم مكة يختتم أسبوع الفضاء العالمي بمعرض فني بعنوان ” القمر بوابة النجوم “
منطقة مكة المكرمة
 ‏بلدية العيساوية تواصل نزح تجمعات مياه الأمطار
منطقة الجوف
 غرفة تبوك وهيئة الغذاء تنظمان ورشة عمل توعوية لمربي الماشية
منطقة تبوك
 أكثر من 19 مليون ريال برامج ومشاريع ” بر أبها ” للربع الثالث 2019م
منطقة عسير
 كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد تنفذ ورشة عمل في جامعة الملك سعود
منطقة عسير
 أمير الباحة يتسلم تقريرا عن البرامج والفعاليات التي نفذتها المحافظات بمناسبة اليوم الوطني ٨٩
أبرز المواد
 مدير جامعة الملك خالد يرعى الاحتفال باليوم العالمي للمعلم
منطقة عسير
 ترامب: التدخل في الشرق الأوسط أسوأ قرار في التاريخ الأمريكي
أبرز المواد
 بلدية وادي الدواسر تكثف جولاتها الصحية على محلات بيع الأغذية
منطقة الرياض
 تقني بتبوك يواصل جهوده في إيجاد فرص وظيفية لمتدربي ومتدربات منشآته التدريبية بالمنطقة
منطقة تبوك
أمير عسير يوقع مذكرة تعاون بين إمارة المنطقة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

أمير عسير يوقع مذكرة تعاون بين إمارة المنطقة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

أبرز المواد
جمعية التنمية الأسرية بتبوك تشارك بمبادرة “الاستقرار الأسري ” في ملتقى المبادرات النوعية

جمعية التنمية الأسرية بتبوك تشارك بمبادرة “الاستقرار الأسري ” في ملتقى المبادرات النوعية

منطقة تبوك
تعليم مكة يختتم أسبوع الفضاء العالمي بمعرض فني بعنوان ” القمر بوابة النجوم “

تعليم مكة يختتم أسبوع الفضاء العالمي بمعرض فني بعنوان ” القمر بوابة النجوم “

منطقة مكة المكرمة
‏بلدية العيساوية تواصل نزح تجمعات مياه الأمطار

‏بلدية العيساوية تواصل نزح تجمعات مياه الأمطار

منطقة الجوف

في خطوة نحو تحقيق رؤية الوطن

أمير عسير يوقع مذكرة تعاون بين إمارة المنطقة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

أمير عسير يوقع مذكرة تعاون بين إمارة المنطقة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
http://almnatiq.net/?p=783773
المناطق _ أبها

وقع الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مذكرة تعاون بين إمارة المنطقة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” والذي مثله المدير العام المكلف للمركز المهندس ابراهيم بن عبدالعزيز نيّاز، اليوم الأربعاء بمقر هيئة تطوير منطقة عسير في مدينة أبها .

وتنص المذكرة على تفعيل الدور الذي تقوم به الإمارة في تنمية وتطوير المنطقة وفق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، إضافة إلى إشرافها على أداء الأجهزة الحكومية ومنسوبيها في المنطقة والتأكد من أدائهم لواجباتهم بكل كفاءة وإتقان.

وتهدف إلى التعاون والتنسيق بين الطرفين للقيام بالأدوار المنوطة بكل جهة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعرفة والإستشارات، وتبادل المعلومات والبيانات التي يختص بها كل طرف، كما تهدف إلى التكامل مابين الطرفين بما يخدم المصلحة العامة حسب التخصص لكل طرف.

ووجه أمير منطقة عسير بتشكيل فريق من قبل الإمارة لتنفيذ البنود التي تحملها المذكرة للإستفادة من برامج المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وتفعيلها.

من جانبه استعرض المدير العام المكلف لمركز «أداء» مهام المركز وأهدافه التي اشتملت على قياس أداء الأجهزة الحكومية وفق منهجية موحدة بما يضمن كفايتها وفاعليتها، وإعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها، كما استعرض «لوحة مؤشرات منصة وطني» التي تسهم في اتخاذ قرارات تحسين جودة الخدمة، وفق ما يتم جمعه من تقييمات المستفيدين.
وبيّن نياز أن مركز “أداء” يعمل على إصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية للجهة وحالة مؤشرات الأداء، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات بدقة متناهية وبشكل عام.

تغريدات:
‏الأمير ⁧‫#تركي_بن_طلال‬⁩ يوقع مذكرة تعاون بين ⁧‫#إمارة_عسير‬⁩ والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ⁧‫#أداء‬⁩ ؛ لتفعيل دور الإمارة في تنمية وتطوير المنطقة وذلك في خطوة باتجاه تحقيق أهداف رؤية الوطن 2030.

مذكرة التعاون بين ⁧‫#إمارة_عسير‬⁩ ومركز ⁧‫#أداء‬⁩ تهدف لتبادل الخبرات والمعرفة والإستشارات والبيانات سعياً لرفع أداء الجهات الحكومية بكل كفاءة  للوصول لقرارات تحسّن جودة الخدمة.

 

روابط ذات صلة

أكثر من 19 مليون ريال برامج ومشاريع ” بر أبها ” للربع الثالث 2019م

أكثر من 19 مليون ريال برامج ومشاريع ” بر أبها ” للربع الثالث 2019م
كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد تنفذ ورشة عمل في جامعة الملك سعود

كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد تنفذ ورشة عمل في جامعة الملك سعود
أمير الباحة يتسلم تقريرا عن البرامج والفعاليات التي نفذتها المحافظات بمناسبة اليوم الوطني ٨٩

أمير الباحة يتسلم تقريرا عن البرامج والفعاليات التي نفذتها المحافظات بمناسبة اليوم الوطني ٨٩

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*