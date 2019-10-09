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“بريد حائل” يحتفل باليوم العالمي للبريد ويكرم رجال الأمن العاملين في الميدان

“بريد حائل” يحتفل باليوم العالمي للبريد ويكرم رجال الأمن العاملين في الميدان

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“بريد حائل” يحتفل باليوم العالمي للبريد ويكرم رجال الأمن العاملين في الميدان

“بريد حائل” يحتفل باليوم العالمي للبريد ويكرم رجال الأمن العاملين في الميدان
http://almnatiq.net/?p=783778
المناطق _ حائل
أقامت الإدارة العامة للبريد بمنطقة حائل حفل مبسط بمناسبة اليوم العالمي للبريد الذي يوافق 9 / اكتوبر / 2019 م ألقى خلالها سعادة مدير عام بريد المنطقة الأستاذ عارف العقيل كلمة بهذه المناسبة تطرق من خلالها لأهمية هذا اليوم الذي تحتفل به برد العالم أجمع بالبريديين مشيداً بالمكانة التي يحضى بها  البريد السعودي بالمنظمة الدولية وبما وصل إليه من تطور بخدماته بفضل الدعم الكبير للقطاع البريدي والخطط الاستراتيجية وكفاءة الموظف البريدي تلى ذلك تكريم الموظفين المتميزين وهم الأستاذ فهد الرقيباء من إدارة العمليات البريدية والأستاذ عبد الله الهيه من إدارة التوزيع والأستاذ سالم الخرفوش من قطاع التجزئة وتجربة العملاء والأستاذ عبدالله الهدبان من الإدارة العامة للبريد وقد خصص جزء من هذا الحفل القيام بجولة ميدانية لنقاط التفتيش الأمنية وتقديم باقات ورد وهدايا تذكارية وبطاقات شكر لرجال الأمن العاملين في الميدان تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلونها لحماية أمن هذا الوطن .

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