نائب أمير الشرقية يلتقي أعضاء “الفقهية السعودية” ومنظمي اللقاء القضائي السادس

المناطق _ فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، منسوبي الجمعية الفقهية السعودية، ومنظمي اللقاء القضائي السادس، الذي اختتم فعالياته مؤخراً، يتقدمهم عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ عبدالله بن خنين.

ونوه سموه بالدور الهام للجمعيات العلمية في اثراء وتطوير المنتسبين لها، مبيناً أن تناول اللقاء لمحاور الصياغة القضائية سيسهم في تطوير هذا الجانب سواءً لدى ممارسي مهنة المحاماة أو العاملين في السلك القضائي، مضيفاً أن تطوير العاملين في المجال العدلي يحقق مستهدفات رؤية المملكة بتسريع التقاضي وتعزيز مبدأ النزاهة ، مباركاً سموه الشراكة التي تمت بين الجمعية والجهات الأكاديمية ولجنة المحامين بغرفة الشرقية.

من جهته عبر فضيلة الشيخ عبدالله بن خنين، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضله برعاية اللقاء، ولسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على تفضله بتكريم الجهات المشاركة، والتوجيهات التي تفضل بها سموه، مثمناً شراكة جامعات المنطقة وغرفة الشرقية في تنظيم اللقاء.