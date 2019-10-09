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سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمدينة الرياض

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سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمدينة الرياض

سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمدينة الرياض
http://almnatiq.net/?p=783790
المناطق _ الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم ، اليوم ، رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمدينة الرياض.
وقدم رئيس المجلس البلدي خالد بن عبد الرحمن العريدي خلال الاستقبال نتائج لقاءات المجلس مع أهالي الأحياء التي جاءت بتوجيه من سموه للاطلاع على احتياجات الأحياء وواقع الخدمات فيها، كما عرض رئيس المجلس كتيبات “عين المواطن”، والحملة التوعوية (معاً نطور) التي عرضت في الشوارع والملاعب الرياضية لرفع الوعي بالخدمات البلدية وتعزيز العلاقة مع المواطنين، إضافة إلى تقديم كتيب مبادرات المجلس وأعماله خلال النصف الأول 2019، تقريرا آخر عن تقرير ورشة سقيا بعض المزارع بالمياه الملوثة التي أقامها المجلس بعد ورود ملاحظات المواطنين حول ذلك.
كما قدم العريدي تعريفًا بحملة شوارع الرياض التي سيطلقها المجلس بالتعاون مع الأمانة، مشيرًا إلى أنها أخذت وقتًا طويلا من التحضير والتنسيق بين الجانبين، وتهدف إلى رفع جودة الطرق بالمعالجة السريعة للأماكن المحتاجة للترميم أو الإصلاح، وضمن إمكانيات الأمانة والبلديات الفرعية.
من جهة ثانية اطلع سمو أمير منطقة الرياض على شهادة الجودة (أيزو 9001) التي حصل عليها المجلس البلدي بالرياض ، كما دشن سموه الإصدار الثاني من تطبيق بلدي، واطلع على محتوى التطبيق.
وألقى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز كلمة توجيهية شكر فيها المجلس على جهود الكبيرة وأنشطته المتعددة، مؤكدًا على ضرورة استمرار التواصل الفعال مع المواطنين قائلاً: المواطن محور اهتمامنا وصوته حاضر بيننا، وإن الأعمال جميعها يجب أن تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
كما ثمّن سموه دور حملة شوارع الرياض التي تتم بالتنسيق بين الأمانة والمجلس، مؤكدًا على متابعة الجهود لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد لشؤون التنموية المكلف الأستاذ سعود بن عبدالعزيز العريفي.

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