أمير عسير يكرم فريق طبي من السعودي الألماني أجرى عملية نادرة لمسنة سورية

المناطق - عسير

كرم الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بالمجلس العام بالإمارة المدير التنفيذي لمستشفيات السعودي الألماني بمنطقة عسير وفريق طبي من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية نادرة لمسنة سورية زائرة للمملكة.

وقد قدم سموه شهادات شكر وتقدير للفريق الطبي من استشاريين وأخصائيين وطاقم التمريض والأخصائية النفسية والخدمة المجتمعية بالمستشفى نظير جهودهم وتميزهم.

يذكر أن المسنة السوريه قدمت من دولة تركيا وهي تعاني من مرض باركنسون (شلل الرعاش) حيث عانت الكثير بعد تنقلها بين المستشفيات لإيجاد علاج لحالتها، حيث يعتبر مرض باركنسون مرض خطير و يصعب أو يندُر علاجه، وعند مراجعتها للمستشفى بعد قدومها إلى المملكة العربية السعودية كانت غير قادرة على تأدية الحركات البسيطة، و بفضل من الله وبعد إجراء عملية التحفيز العميق للمخ تحسنت حالتها بشكل ملحوظ و هي الآن قادرة على الحركة والمشي بكل سهولة.

