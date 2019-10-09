احدث الأخبار

ملتقى صناعة السيارات وقطع الغيار يختتم أعماله بمشاركة العديد من الجهات المحلية والدولية
المنطقة الشرقية
 مدير مركز المعلومات الوطني يزور منصة وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية
أبرز المواد
 مدير “تعليم الجوف” يدشن ٢٦ عيادة مدرسية
منطقة الجوف
 جامعة الجوف تستضيف الإعلاميين ماجد الغامدي ومحمد الملحم
منطقة الجوف
 ميسي يفاجئ برشلونة بـ”الرحيل”
أبرز المواد
 صندوق الثروة السيادي الروسي يفتح مكتبا في المملكة
أبرز المواد
 بلدية الخفجي تضع خطة لموسم الأمطار لهذا العام
المنطقة الشرقية
 الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف الهجوم التركي في سوريا
أبرز المواد
 أمير عسير يكرم فريق طبي من السعودي الألماني أجرى عملية نادرة لمسنة سورية
منطقة عسير
 مصر تدين بأشد العبارات “العدوان التركي” على سوريا
أبرز المواد
 ثلاثون قسماً و350 عارضاً بمعرض الصقور والصيد في نسخته الثانية
أبرز المواد
 تونس.. الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي
أبرز المواد
ملتقى صناعة السيارات وقطع الغيار يختتم أعماله بمشاركة العديد من الجهات المحلية والدولية

ملتقى صناعة السيارات وقطع الغيار يختتم أعماله بمشاركة العديد من الجهات المحلية والدولية

المنطقة الشرقية
مدير مركز المعلومات الوطني يزور منصة وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية

مدير مركز المعلومات الوطني يزور منصة وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية

أبرز المواد
مدير “تعليم الجوف” يدشن ٢٦ عيادة مدرسية

مدير “تعليم الجوف” يدشن ٢٦ عيادة مدرسية

منطقة الجوف
جامعة الجوف تستضيف الإعلاميين ماجد الغامدي ومحمد الملحم

جامعة الجوف تستضيف الإعلاميين ماجد الغامدي ومحمد الملحم

منطقة الجوف

بلدية الخفجي تضع خطة لموسم الأمطار لهذا العام

بلدية الخفجي تضع خطة لموسم الأمطار لهذا العام
http://almnatiq.net/?p=783824
المناطق - الخفجي

قام رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، يرافقه مدير الشؤون الفنية المهندس خالد بن نايف الزويمل ومدير قسم الصيانة والحركة المهندس عبدالله بن مبارك القدرة والمشرف على المشاريع الأستاذ حمود بن مقبول الشراري، مؤخرا، بجولة تفقدية لمحطة تصريف مياه الأمطار وخطوط التصريف ومعدات الحركة والصيانة لموسم الأمطار، والتي تأتي ضمن استعدادات البلدية وجاهزيتها لموسم الأمطار لهذا العام 1441هـ، وحرصها على ضرورة استكمال الجاهزية لمواجهة موسم هطول الأمطار.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن الجولة أثمرت بالعديد من النقاط المهمة والتي تشكل جزء هام من الاستعدادات لمواجهة موسم هطول الأمطار، حيث تم وضع خطة عمل لجاهزية البلدية والتي تشمل عدد المعدات والعمالة المشاركة في الخطة، والتأكيد على جاهزيتهم بالمواقع الغير مخدومه بشبكات تصريف مياه الأمطار مبكراً وعند الطلب على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى أنه تم طرح مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وجاري ترسية المشروع وسوف يتم العمل في شارع الأمير طلال بن عبدالعزيز واستكمال محطة الضخ رقم ( 2 ) وخط الطرد، لافتا الى أن الفرق تقوم حاليا بتنظيف قنوات تصريف المياه، وذلك من أجل ضمان انسيابية جريان المياه عبر قنوات التصريف.

وفي ختام الجولة أكد المهندس محمد الحميداني على حرص البلدية على أن تكون خطة العمل الخاصة بموسم هطول الأمطار ناجحة وفعالة لأهمية هذه الفترة من العام وضرورة الاستعداد لها من قبل المعنيين في البلدية ومقاوليها على مدار الساعة.

روابط ذات صلة

ملتقى صناعة السيارات وقطع الغيار يختتم أعماله بمشاركة العديد من الجهات المحلية والدولية

ملتقى صناعة السيارات وقطع الغيار يختتم أعماله بمشاركة العديد من الجهات المحلية والدولية
نائب أمير الشرقية يلتقي أعضاء “الفقهية السعودية” ومنظمي اللقاء القضائي السادس

نائب أمير الشرقية يلتقي أعضاء “الفقهية السعودية” ومنظمي اللقاء القضائي السادس
استزراع مليون شتلة مانجروف في محافظة القطيف

استزراع مليون شتلة مانجروف في محافظة القطيف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*