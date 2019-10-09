بلدية الخفجي تضع خطة لموسم الأمطار لهذا العام

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قام رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، يرافقه مدير الشؤون الفنية المهندس خالد بن نايف الزويمل ومدير قسم الصيانة والحركة المهندس عبدالله بن مبارك القدرة والمشرف على المشاريع الأستاذ حمود بن مقبول الشراري، مؤخرا، بجولة تفقدية لمحطة تصريف مياه الأمطار وخطوط التصريف ومعدات الحركة والصيانة لموسم الأمطار، والتي تأتي ضمن استعدادات البلدية وجاهزيتها لموسم الأمطار لهذا العام 1441هـ، وحرصها على ضرورة استكمال الجاهزية لمواجهة موسم هطول الأمطار.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن الجولة أثمرت بالعديد من النقاط المهمة والتي تشكل جزء هام من الاستعدادات لمواجهة موسم هطول الأمطار، حيث تم وضع خطة عمل لجاهزية البلدية والتي تشمل عدد المعدات والعمالة المشاركة في الخطة، والتأكيد على جاهزيتهم بالمواقع الغير مخدومه بشبكات تصريف مياه الأمطار مبكراً وعند الطلب على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى أنه تم طرح مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وجاري ترسية المشروع وسوف يتم العمل في شارع الأمير طلال بن عبدالعزيز واستكمال محطة الضخ رقم ( 2 ) وخط الطرد، لافتا الى أن الفرق تقوم حاليا بتنظيف قنوات تصريف المياه، وذلك من أجل ضمان انسيابية جريان المياه عبر قنوات التصريف.

وفي ختام الجولة أكد المهندس محمد الحميداني على حرص البلدية على أن تكون خطة العمل الخاصة بموسم هطول الأمطار ناجحة وفعالة لأهمية هذه الفترة من العام وضرورة الاستعداد لها من قبل المعنيين في البلدية ومقاوليها على مدار الساعة.