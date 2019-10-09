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صندوق الثروة السيادي الروسي يفتح مكتبا في المملكة

صندوق الثروة السيادي الروسي يفتح مكتبا في المملكة
http://almnatiq.net/?p=783828
المناطق - واس

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، صندوق الثروة السيادية للبلاد، على موقعه الإلكتروني إنه فتح مكتبا في المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي يسعى فيه إلى إبرام المزيد من الصفقات في المملكة العربية السعودية.

وأضاف في بيان أن المكتب سينفذ أنشطته الاستثمارية في إطار اتفاقات قائمة ومنصات مشتركة مثل صندوق الاستثمار الروسي السعودي الذي أسسه صندوق الاستثمار المباشر الروسي والصندوق السيادي السعودي صندوق الاستثمارات العامة.

يأتي التحرك بعد أن قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إنه يستعد لزيادة عدد صفقاته الاستثمارية بشكل كبير مع المملكة العربية السعودية.

كما يتعاون صندوق الاستثمار المباشر الروسي وصندوق الاستثمارات العامة تحت رعاية منصة الاستثمار في الطاقة الروسية السعودية التي تأسست بالاشتراك مع شركة النفط المملوكة للدولة أرامكو السعودية، ومنصة الاستثمارات السعودية الروسية في قطاع التكنولوجيا البالغ حجمها مليار دولار.

وقال البيان إن الجانبين وافقا على أكثر من 25 مشروعا مشتركا بإجمالي استثمارات تزيد عن 2.5 مليار دولار في مختلف قطاعات الاقتصاد، بينما يدرس صندوق الاستثمار المباشر الروسي وأرامكو السعودية أيضا مشروعات مختلفة في قطاع الخدمات النفطية.

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