مدير “تعليم الجوف” يدشن ٢٦ عيادة مدرسية

مدير “تعليم الجوف” يدشن ٢٦ عيادة مدرسية

منطقة الجوف
جامعة الجوف تستضيف الإعلاميين ماجد الغامدي ومحمد الملحم

جامعة الجوف تستضيف الإعلاميين ماجد الغامدي ومحمد الملحم

منطقة الجوف
ميسي يفاجئ برشلونة بـ”الرحيل”

ميسي يفاجئ برشلونة بـ”الرحيل”

أبرز المواد
صندوق الثروة السيادي الروسي يفتح مكتبا في المملكة

صندوق الثروة السيادي الروسي يفتح مكتبا في المملكة

أبرز المواد

مدير “تعليم الجوف” يدشن ٢٦ عيادة مدرسية

مدير “تعليم الجوف” يدشن ٢٦ عيادة مدرسية
http://almnatiq.net/?p=783836
المناطق - الجوف

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ٢٦ عيادة مدرسية للبنين والبنات.
واعتبر الغامدي أثناء تدشين أنموذجا للعيادات في مدرسة سُراقة بن مالك المتوسطة بسكاكا الصحة المدرسية جزء من العملية التربوية والتعليمية لاهتمامها بسلامة الطلاب صحياً، وقال: “من المهم جداً أن تعتني هذه العيادات برفع الوعي الصحي لدى الطلاب وإكسابهم عدد من السلوكيات الصحية السليمة والتعاون مع الجهات المختصة لتفعيل الحملات العالمية تحقيقاً لأهدافها
الإستراتيجية”.
من جانبه، أوضح مدير إدارة الصحية المدرسية الأستاذ نصار بن عفاش الخالدي أن هذه العيادات تأتي كمرحلة أولى بالشراكة مع وزارة الصحة، مشيراً إلى أن الإدارة عملت على تأهيل المرشدين الصحيين في المدارس، وذلك بهدف تعزيز الصحة المدرسية .

روابط ذات صلة

جامعة الجوف تستضيف الإعلاميين ماجد الغامدي ومحمد الملحم

جامعة الجوف تستضيف الإعلاميين ماجد الغامدي ومحمد الملحم
‏بلدية العيساوية تواصل نزح تجمعات مياه الأمطار

‏بلدية العيساوية تواصل نزح تجمعات مياه الأمطار
الهلال الأحمر بمحافظة طبرجل يدرب 24 مواطن على الإسعافات الاولية

الهلال الأحمر بمحافظة طبرجل يدرب 24 مواطن على الإسعافات الاولية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*