مدير “تعليم الجوف” يدشن ٢٦ عيادة مدرسية

المناطق - الجوف

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ٢٦ عيادة مدرسية للبنين والبنات.

واعتبر الغامدي أثناء تدشين أنموذجا للعيادات في مدرسة سُراقة بن مالك المتوسطة بسكاكا الصحة المدرسية جزء من العملية التربوية والتعليمية لاهتمامها بسلامة الطلاب صحياً، وقال: “من المهم جداً أن تعتني هذه العيادات برفع الوعي الصحي لدى الطلاب وإكسابهم عدد من السلوكيات الصحية السليمة والتعاون مع الجهات المختصة لتفعيل الحملات العالمية تحقيقاً لأهدافها

الإستراتيجية”.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الصحية المدرسية الأستاذ نصار بن عفاش الخالدي أن هذه العيادات تأتي كمرحلة أولى بالشراكة مع وزارة الصحة، مشيراً إلى أن الإدارة عملت على تأهيل المرشدين الصحيين في المدارس، وذلك بهدف تعزيز الصحة المدرسية .