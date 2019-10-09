مدير مركز المعلومات الوطني يزور منصة وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية

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زار معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي اليوم, جناح وزارة الداخلية المشارك ضمن فعاليات أسبوع جايتكس للتقنية المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر معاليه عن سعادته بما شاهده من تقنيات وخدمات تقنية متطورة في جناح وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية والخدمية الملموسة للمواطن والمقيم والزائر، التي من شأنها دعم التحول الرقمي في جميع المجالات تحقيقاً لرؤية 2030 ، منوهًا بالشراكة الاستراتيجية بين وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني فيما يخدم توجهات الوزارة التقنية وخدمة مستفيديها بالشكل المطلوب.