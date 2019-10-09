ملتقى صناعة السيارات وقطع الغيار يختتم أعماله بمشاركة العديد من الجهات المحلية والدولية

الجبيل الصناعية - المناطق

اختتمت مساء اليوم الأربعاء فعاليات المعرض المصاحب لملتقى صناعة السيارات وقطع الغيار والذي استمر على مدى يومين بمشاركة العديد من الجهات المحلية والدولية المشاركة بالمعرض حيث أقيم في مركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

وتضمن الملتقى مشاركة 28 عارضاً محلياً ودولياً في المعرض المصاحب حيث يعد هذا الملتقى هو الاول والأكبر من نوعه في المملكة.

من جانبه أكد المدير العام للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن ” معدنية ” الأستاذ ضياء الدين ساتي على أن الشركة مساهمة بشركة السيارات الوطنية السعودية سنام بنسبة %10 فيما يختص بصناعة السيارات منذ خمسة سنوات، وتمتلك الشركة ثلاث مصانع ويعد مصنع المحاور العربية الأكبر من بينها وهو متخصص في صناعة المحاور لمركبات النقل الثقيل.

وأضاف الأستاذ ضياء الدين ساتي أن مصنع مسابك وهو مصنع أخر تمتلكه الشركة ينتج قطع حديديه من الخردة حيث تمر تلك القطع بخطوات تصنيعية حتى تصل إلى مرحلة المنتج النهائي وتعمل تلك المصانع على تقديم الخدمات والمنتجات للشركات العاملة في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار.

وأبدى المدير العام للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن ” معدنية ” جاهزية الشركة لاستقبال المهندسين من شركة سنام لتدريب تلك الكوادر الوطنية على الأجهزة التقنية ومكائن التصنيع.

وأوضح الأستاذ ضياء الدين ساتي أنه من المتوقع في المستقبل القريب الوصول لنسبة %30 من توطين صناعة السيارات وقطع الغيار بالشراكة مع شركة السيارات الوطنية السعودية سنام.

الجدير بالذكر أن هذا الملتقى يعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بين الشركات الوطنية والأجنبية فيما يتعلق بمجال صناعة السيارات وقطع الغيار بالإضافة إلى أنه يعزز من التكامل الصناعي بين مدن الهيئة الملكية.