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نظير موقفه البطولي في جازان.. وزير النقل يكرم المالكي

نظير موقفه البطولي في جازان.. وزير النقل يكرم المالكي
http://almnatiq.net/?p=783850
المناطق - الرياض

كرم معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، بمكتبه في مقر الوزارة اليوم الأربعاء10/2/1441هـ الموافق 9/10/2019م، الموظف في الإدارة العامة للوزارة بفرع منطقة جازان الأستاذ محمود بن ناجع المالكي، بحضور معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ووكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان المهندس مبارك المطوع.
وذلك نظير موقفه البطولي بإنقاذ أحد السيارات المحتجزة من السيول الواقعة الشهر الماضي بوادي عثوان في منطقة جازان قبل أن تجرفها السيول، وثمّن معاليه تفانِ المالكي وإخلاصه في عمله، مقدمًا شكره الجزيل ومؤكدًا أن الوزارة تفخر بكوادرها وما يقومون به من مجهودات في سبيل خدمة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن.

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