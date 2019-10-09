المناطق - واس

هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان وضاحية الملك عبدالله ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومحافظات صبيا و بيش والدرب وأبو عريش وأحد المسارحة والحرث والريث والداير بني مالك والعيدابي وهروب وفيفا وضمد ومراكز الفطيحة والحقو وبلغازي ووادي جازان والشقيري وقوز الجعافرة والعالية والخلاوية والنجوع ومسلية والحكامية والظبية وقرى الساحل والطمحة وخبت السيد وقرى المخلاف وعددًا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.