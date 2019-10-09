تقليص قوائم الانتظار بالمستشفيات المرجعية في عسير

المناطق - عسير

نجحت صحة عسير في تفعيل مبادرة نوعية داخل المرافق الصحية بالمستشفيات المرجعية تمثلت في تقليص قوائم الانتظار في إجراء العمليات الجراحية وذلك عن طريق عمل توأمة مع مستشفى عسير المركزي ومستشفى أحد رفيدة ومستشفى خميس مشيط ومستشفى أبها للولادة والأطفال ،إضافة إلى تقليص قوائم انتظار مواعيد المرضي بالعيادات الخارجية بمدة لا تتجاوز 21 يوماً .

كما عملت صحة عسير على توسعة قسم حديثي الولادة بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال إلى 59 سريراً بدلاً من 30 سريراً ورفع السعة السريرية بقسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال من 16 سريراً إلى 25 سريراً.