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“التقاعد”: استقبلنا أكثر من 167 ألف اتصال حتى سبتمبر الماضي

“التقاعد”: استقبلنا أكثر من 167 ألف اتصال حتى سبتمبر الماضي
http://almnatiq.net/?p=783863
المناطق - الرياض

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن إحصائيات مركز اتصال خدمة العملاء وعدد المكالمات التي تلقاها المركز من بداية عام 2019م وحتى شهر سبتمبر الماضي، حيث تلقى المركز 167112ألف اتصالاً بنسبة ارتفاع بلغت 76% عن نفس الفترة من العام الماضي 2018م والتي سجلت 94945 ألف اتصال.

كما أظهرت الاحصائيات حجم التطوير الذي شهده مركز الاتصال خلال العام الحالي، حيث ارتفعت نسبة رضا العملاء إلى 98.55% كما تم زيادة أيام عمل المركز لتغطي كافة أيام الأسبوع بعدما كانت في السابق خمسة أيام فقط. إلى جانب زيادة ساعات العمل داخل المركز من 8 ساعات إلى 12 ساعة، يتم من خلالها استقبال اتصالات عملاء المؤسسة عبر أرقام التواصل لخدمة العملاء (8001248889) من داخل المملكة، و(٩٢٠٠١٤٠٠٠) والذي يخدم العملاء من داخل وخارج المملكة.

يذكر أن أوقات عمل مركز الاتصال تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، ما عدا أيام الجمعة والسبت حيث يعمل المركز من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الثامنة مساءً. ويستمر خدمة عملاء المؤسسة خارج ساعات دوام المركز عبر نظام الرد الآلي والذي يتيح للمتصل الاستفسار عن حالة معاملته، ومعرفة بياناته التقاعدية.

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