أمير جازان يصل إلى المنطقة بعد تمتعه بإجازته السنوية

المناطق - فضه عطيف

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم, إلى المنطقة بعد تمتع سموه بإجازته السنوية.

وكان في استقبال سمو أمير المنطقة بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان, صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ومعالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وفضيلة المستشار بفرع وزارة العدل بالمنطقة الشيخ علي بن شيبان العامري.

كما كان في استقبال سموه وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ وأمين منطقةً جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ووكيل الامارة لشؤون التنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ووكيل الامارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي ومدير عام مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز مبارك الشهراني، ومديرو الإدارات الحكومية ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل.