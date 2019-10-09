احدث الأخبار

االمملكة تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا
أبرز المواد
 أمير جازان يصل إلى المنطقة بعد تمتعه بإجازته السنوية
منطقة جازان
 مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث العدوان التركي على سوريا
أبرز المواد
 المؤتمر اللوجستي السعودي سيشهد الإعلان عن أكبر منطقة للخدمات اللوجستية المتكاملة في المملكة
الاقتصاد
 “التقاعد”: استقبلنا أكثر من 167 ألف اتصال حتى سبتمبر الماضي
محليات
 تقليص قوائم الانتظار بالمستشفيات المرجعية في عسير
منطقة عسير
 أمطار غزيرة على منطقة جازان
منطقة جازان
 نظير موقفه البطولي في جازان.. وزير النقل يكرم المالكي
منطقة الرياض
 ملتقى صناعة السيارات وقطع الغيار يختتم أعماله بمشاركة العديد من الجهات المحلية والدولية
المنطقة الشرقية
 مدير مركز المعلومات الوطني يزور منصة وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية
أبرز المواد
 مدير “تعليم الجوف” يدشن ٢٦ عيادة مدرسية
منطقة الجوف
 جامعة الجوف تستضيف الإعلاميين ماجد الغامدي ومحمد الملحم
منطقة الجوف
االمملكة تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا

االمملكة تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا

أبرز المواد
أمير جازان يصل إلى المنطقة بعد تمتعه بإجازته السنوية

أمير جازان يصل إلى المنطقة بعد تمتعه بإجازته السنوية

منطقة جازان
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث العدوان التركي على سوريا

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث العدوان التركي على سوريا

أبرز المواد
المؤتمر اللوجستي السعودي سيشهد الإعلان عن أكبر منطقة للخدمات اللوجستية المتكاملة في المملكة

المؤتمر اللوجستي السعودي سيشهد الإعلان عن أكبر منطقة للخدمات اللوجستية المتكاملة في المملكة

الاقتصاد

االمملكة تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا

االمملكة تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا
http://almnatiq.net/?p=783878
المناطق - واس

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.
وعبر المصدر عن قلق المملكة تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.
ونبه المصدر إلى أنه بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن خطورة هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع.

روابط ذات صلة

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث العدوان التركي على سوريا

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث العدوان التركي على سوريا
“التقاعد”: استقبلنا أكثر من 167 ألف اتصال حتى سبتمبر الماضي

“التقاعد”: استقبلنا أكثر من 167 ألف اتصال حتى سبتمبر الماضي
مدير مركز المعلومات الوطني يزور منصة وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية

مدير مركز المعلومات الوطني يزور منصة وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*