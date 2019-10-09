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ترامب : “الغزو” التركي لسوريا “فكرة سيئة” لا تدعمها الولايات المتحدة

ترامب : “الغزو” التركي لسوريا “فكرة سيئة” لا تدعمها الولايات المتحدة
http://almnatiq.net/?p=783880
المناطق - وكالات

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تركيا، الأربعاء، من استمرار الهجوم على سوريا قائلا إن الهجوم “فكرة سيئة” لا تدعمها الولايات المتحدة، ودعا أنقرة إلى حماية الأقليات الدينية.

ووصف ترامب في بيان نشره البيت الأبيض الهجوم التركي “بالغزو”، قبل أن يشير إلى أن “الولايات المتحدة لا تؤيد هذا الهجوم، وأوضحت صراحة لتركيا أن هذه العملية فكرة سيئة”.

وأضاف ترامب: “تعهدت تركيا بحماية المدنيين وحماية الأقليات الدينية ومنها المسيحيون وضمان عدم حدوث أزمة إنسانية وسنلزمهم بهذا التعهد”.

كما حمل ترامب في البيان تركيا مسؤولية الإبقاء على عناصر داعش المحتجزة في السجون، وعلى أن لا تعود داعش للتكوين بأي شكل من الأشكال.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء عملية عسكرية جديدة ضد المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم دول الغرب.

وكانت الولايات المتحدة قد سحبت قواتها قبل أيام من الشريط الحدودي مع تركيا شمالي سوريا، في تحول مفاجئ للسياسة الأميركية، بعد ساعات من منح الرئيس دونالد ترامب نظيره التركي الضوء الأخضر لشن هجوم لطالما لوّح به ضد المقاتلين الأكراد.

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