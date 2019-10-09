احدث الأخبار

البحرين تدين الهجوم العسكري الذي تشنّه تركيا على مناطق بشمال شرق سوريا
أبرز المواد
 الجامعة العربية تعقد اجتماعها الطارئ السبت المقبل لبحث العدوان التركي على سوريا
أبرز المواد
 أدبي جدة يستضيف جلسة نقاش عن مستقبل اللغة بين الذكاء البشري والاصطناعي
منطقة مكة المكرمة
 المملكة تقفز 16 مركزاً في مؤشر التنافسية العالمي في محور الاتصالات وتقنية المعلومات
أبرز المواد
 شركة الإلكترونيات المتقدمة توقع أربعة مذكرات تفاهم خلال جيتكس 2019
أبرز المواد
 الإمارات تدين العدوان العسكري التركي على سوريا
أبرز المواد
 ترامب : “الغزو” التركي لسوريا “فكرة سيئة” لا تدعمها الولايات المتحدة
أبرز المواد
 االمملكة تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا
أبرز المواد
 أمير جازان يصل إلى المنطقة بعد تمتعه بإجازته السنوية
منطقة جازان
 مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث العدوان التركي على سوريا
أبرز المواد
 المؤتمر اللوجستي السعودي سيشهد الإعلان عن أكبر منطقة للخدمات اللوجستية المتكاملة في المملكة
الاقتصاد
 “التقاعد”: استقبلنا أكثر من 167 ألف اتصال حتى سبتمبر الماضي
محليات
البحرين تدين الهجوم العسكري الذي تشنّه تركيا على مناطق بشمال شرق سوريا

البحرين تدين الهجوم العسكري الذي تشنّه تركيا على مناطق بشمال شرق سوريا

أبرز المواد
الجامعة العربية تعقد اجتماعها الطارئ السبت المقبل لبحث العدوان التركي على سوريا

الجامعة العربية تعقد اجتماعها الطارئ السبت المقبل لبحث العدوان التركي على سوريا

أبرز المواد
أدبي جدة يستضيف جلسة نقاش عن مستقبل اللغة بين الذكاء البشري والاصطناعي

أدبي جدة يستضيف جلسة نقاش عن مستقبل اللغة بين الذكاء البشري والاصطناعي

منطقة مكة المكرمة
المملكة تقفز 16 مركزاً في مؤشر التنافسية العالمي في محور الاتصالات وتقنية المعلومات

المملكة تقفز 16 مركزاً في مؤشر التنافسية العالمي في محور الاتصالات وتقنية المعلومات

أبرز المواد

شركة الإلكترونيات المتقدمة توقع أربعة مذكرات تفاهم خلال جيتكس 2019

شركة الإلكترونيات المتقدمة توقع أربعة مذكرات تفاهم خلال جيتكس 2019
http://almnatiq.net/?p=783886
المناطق - واس

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة, إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، عن توقيع أربع مذكرات تفاهم خلال مشاركتها بأسبوع جيتكس للتقنية “جيتكس 2019”, والمقام بدبي، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لتعاون استراتيجي مع كل من “Megvii” و”Labiba” و”Nutanix” وبرنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية “يسر” التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، والتي ستعزز توجه شركة الإلكترونيات المتقدمة لتطوير قدرات المملكة من خلال نقل وتوطين التقنية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تشكل خارطة طريق نحو التحول الرقمي.
وجرت فعاليات هذه الاتفاقيات خلال مشاركة شركة الإلكترونيات المتقدمة في جيتكس 2019 المقام بمركز دبي التجاري العالمي، الذي يشهد استعراض الشركة منتجاتها وحلولها الرائدة في مجالات الأمن الالكتروني والخدمات الالكترونية والصحة الالكترونية والحلول الذكية.
وعلق الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج، على توقيع مذكرات التفاهم حيث قال “من المؤكد إن معرض جيتكس كأكبر تجمع سنوي في الشرق الأوسط لقطاع التقنية، يتيح لنا فرصة مميزة لعرض مزايا أنظمتنا وحلولنا المتطورة، وكذلك استكشاف فرص جديدة للتعاون. وقد تحقق ذلك اليوم بتوقيعنا اربعة مذكرات تفاهم ستسهم في تطوير قدراتنا من خلال نقل المعرفة والتقنيات المتطورة إلى المملكة العربية السعودية. ونحن نتطلع للتعاون الوثيق مع شركائنا الاربعة بما يعزز جهودنا لإثراء المحتوى المحلي ويمكننا من الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة. ”
ومن جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للهندسة والعمليات بشركة الإلكترونيات المتقدمة المهندس زياد المسلم، “يأتي توقيع مذكرات التفاهم الأربع كخطوة هامة في مسيرة التحول الرقمي بالمملكة، كما سيعزز الخبرات التقنية للشركة في مجالات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات والحوسبة السحابية وغيرها من المجالات الهامة.
وأضاف المسلم, نحن نرى أن تعاوننا مع الجهات الحكومية والشركات العالمية المبتكرة سيمكننا من خلق فرص لتبادل المعرفة والخبرات، وبخاصة وأن تبادل الأفكار يشكل جزءً اساسياً من استراتيجيتنا على المدى الطويل في ظل توجه المملكة بخطوات واثقة نحو المستقبل الرقمي.

روابط ذات صلة

البحرين تدين الهجوم العسكري الذي تشنّه تركيا على مناطق بشمال شرق سوريا

البحرين تدين الهجوم العسكري الذي تشنّه تركيا على مناطق بشمال شرق سوريا
الجامعة العربية تعقد اجتماعها الطارئ السبت المقبل لبحث العدوان التركي على سوريا

الجامعة العربية تعقد اجتماعها الطارئ السبت المقبل لبحث العدوان التركي على سوريا
المملكة تقفز 16 مركزاً في مؤشر التنافسية العالمي في محور الاتصالات وتقنية المعلومات

المملكة تقفز 16 مركزاً في مؤشر التنافسية العالمي في محور الاتصالات وتقنية المعلومات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*