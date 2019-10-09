شركة الإلكترونيات المتقدمة توقع أربعة مذكرات تفاهم خلال جيتكس 2019

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أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة, إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، عن توقيع أربع مذكرات تفاهم خلال مشاركتها بأسبوع جيتكس للتقنية “جيتكس 2019”, والمقام بدبي، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لتعاون استراتيجي مع كل من “Megvii” و”Labiba” و”Nutanix” وبرنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية “يسر” التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، والتي ستعزز توجه شركة الإلكترونيات المتقدمة لتطوير قدرات المملكة من خلال نقل وتوطين التقنية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تشكل خارطة طريق نحو التحول الرقمي.

وجرت فعاليات هذه الاتفاقيات خلال مشاركة شركة الإلكترونيات المتقدمة في جيتكس 2019 المقام بمركز دبي التجاري العالمي، الذي يشهد استعراض الشركة منتجاتها وحلولها الرائدة في مجالات الأمن الالكتروني والخدمات الالكترونية والصحة الالكترونية والحلول الذكية.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج، على توقيع مذكرات التفاهم حيث قال “من المؤكد إن معرض جيتكس كأكبر تجمع سنوي في الشرق الأوسط لقطاع التقنية، يتيح لنا فرصة مميزة لعرض مزايا أنظمتنا وحلولنا المتطورة، وكذلك استكشاف فرص جديدة للتعاون. وقد تحقق ذلك اليوم بتوقيعنا اربعة مذكرات تفاهم ستسهم في تطوير قدراتنا من خلال نقل المعرفة والتقنيات المتطورة إلى المملكة العربية السعودية. ونحن نتطلع للتعاون الوثيق مع شركائنا الاربعة بما يعزز جهودنا لإثراء المحتوى المحلي ويمكننا من الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة. ”

ومن جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للهندسة والعمليات بشركة الإلكترونيات المتقدمة المهندس زياد المسلم، “يأتي توقيع مذكرات التفاهم الأربع كخطوة هامة في مسيرة التحول الرقمي بالمملكة، كما سيعزز الخبرات التقنية للشركة في مجالات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات والحوسبة السحابية وغيرها من المجالات الهامة.

وأضاف المسلم, نحن نرى أن تعاوننا مع الجهات الحكومية والشركات العالمية المبتكرة سيمكننا من خلق فرص لتبادل المعرفة والخبرات، وبخاصة وأن تبادل الأفكار يشكل جزءً اساسياً من استراتيجيتنا على المدى الطويل في ظل توجه المملكة بخطوات واثقة نحو المستقبل الرقمي.

