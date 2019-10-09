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أدبي جدة يستضيف جلسة نقاش عن مستقبل اللغة بين الذكاء البشري والاصطناعي

أدبي جدة يستضيف جلسة نقاش عن مستقبل اللغة بين الذكاء البشري والاصطناعي

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أدبي جدة يستضيف جلسة نقاش عن مستقبل اللغة بين الذكاء البشري والاصطناعي

أدبي جدة يستضيف جلسة نقاش عن مستقبل اللغة بين الذكاء البشري والاصطناعي
http://almnatiq.net/?p=783895
المناطق - عادل الزهراني

نظمت مجلة القافلة بالتعاون مع مركز التميز البحثي في اللغة العربية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة جلسة نقاش: مستقبل اللغة:بين الذكاء البشري والاصطناعي، واستضافها نادي جدة الأدبي، تناولت علاقة اللغة بالتفكير والذكاء الاصطناعي، وتحدث فيها كل من:
الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السلمي مدير مركز التميز البحثي في اللغة العربية، والدكتور يحيى آل مريع عسيري أستاذ اللسانيات الحاسوبية وتكنولوجيا اللغات الطبيعية في جامعة الملك خالد بأبها، والدكتور نور الدين السافي أستاذ الفلسفة في جامعة الملك فيصل بالأحساء، والدكتور إبراهيم المسلم المستشار الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات في الشركة السعودية لتقنية المعلومات، وأدارها الأستاذ بندر بن محمد الحربي رئيس تحرير مجلة القافَلة.
وتضمن برنامج الجلسة التي شهدت حضورا من المهتمين والمتخصصين، مداخلات رئيسية لكل من: الدكتور محمد المسعودي المستشار والمدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي، والأستاذ الدكتور عبدالله عويقل السلمي رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بجدة، والأستاذ صالح سالم باحث في فلسفة العلم.
وستنشر مجلة القافلة في عددها القادم تقريرا موسعا لمجريات الجلسة التي عُدت فريدة من نوعها، كونها تناولت هذا الموضوع الجديد، في الوقت التي يتهيأ فيه العابم العربي ليوم اللغة العربية الذي يحمل عنوان: اللغة العربية والذكاء الاصطناعي.

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