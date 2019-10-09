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الجامعة العربية تعقد اجتماعها الطارئ السبت المقبل لبحث العدوان التركي على سوريا

الجامعة العربية تعقد اجتماعها الطارئ السبت المقبل لبحث العدوان التركي على سوريا

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الجامعة العربية تعقد اجتماعها الطارئ السبت المقبل لبحث العدوان التركي على سوريا

الجامعة العربية تعقد اجتماعها الطارئ السبت المقبل لبحث العدوان التركي على سوريا
http://almnatiq.net/?p=783898
المناطق - واس

أكّد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم السبت الموافق 12 أكتوبر الجاري، بناءً على طلب جمهورية مصر العربية وتأييد عدة دول، وبالتشاور مع وزير خارجية العراق رئيس مجلس الجامعة على المستوي الوزاري في دورته الحالية.
وأوضح في تصريح اليوم أن الاجتماع يأتي لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية الذي يمثل اعتداءً غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

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