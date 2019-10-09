المُستهلكون .. المُستهدفون

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http://almnatiq.net/?p=783925
محمد العبدلي*

أكثر التحديات التي يواجهها مُصنّعو المنتجات الحديثة ومقدمو الخدمات الجديدة هو ايجاد موطئ قدم لهذه المنتجات والخدمات في سوق مليئ بالمنافسة الشرسة.

في كتاب ” استراتيجيات الأعمال الناشئة ، للكاتب إيريك رايز” : يتحدث المؤلف عن استراتيجية تعتمد عليها الشركات ترتكز في أساسها على إيجاد فئة خاصة من الناس لديهم هوس الإقتناء و الحصول على كل ما هو جديد وحديث وتوظيف هذه النزعة الإستهلاكية المتطرفة في تعزيز منتجاتهم وخدماتهم !

لماذا ؟

عادةً في البداية لا ترغب الشركات في طرح منتجها او خدماتها في الأسواق بشكل عام ، بل تعمد لطرحها بشكل مبدئي على فئة محدودة لكي تقيس ردة فعل هؤلاء المستهلكين وانطباعاتهم، فمن خلال هذه الإنطباعات تقوم الشركات بمراجعة منتجاتها وخدماتها و إلغاء أي مميزات لم تُثر اهتمام عملائها ، أو إضافة مزايا طالب بها عملائها المهووسين.

بهذه الطريقة توفّر الشركات على نفسها عبئ الجهد وتكلفة المال في بناء مميزات لا طائل من ورائها والإكتفاء فقط بما يهتم به العملاء ويحتاجونه فعلاً.

هذه الفئة من الناس الذين هم محل استهداف الشركات موضع تنافس أيضاً ، ولذلك تعمد الشركات من خلال قنوات الإعلام للترويج و إعطاء هالة إعلامية رائعة لهذه الفئة من الناس باعتبارهم ” فرسان الموضة ” ومُحبي التغيير وأصحاب الذائقة الرائعة .

كل هذا لأجل توسيع هذه الفئة وزيادة أعدادها والترويج لأنماط استهلاكية جديدة توفّر للشركات معلومات مهمّة حول مستقبل منتجاتهم وخدماتهم والترويج لها.

*كاتب سعودي

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