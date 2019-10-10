احدث الأخبار

أعراض سرطان الأمعاء عديدة.. لكن أحدها “عارض صحي” يحدث للكثيرين
أبرز المواد
 المُستهلكون .. المُستهدفون
يكتبون
 غراهام: أردوغان سيدفع ثمن الهجوم على سوريا “غاليا جدا”
أبرز المواد
 بعد إقالة جامباولو.. رسميا بيولي مدربا لميلان
أبرز المواد
 التانغو ينجو من الخسارة أمام الماكينة الألمانية
أبرز المواد
 هيئة السوق المالية تحذّر من التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم
أبرز المواد
 الرئيس المصري يبحث مع نظيره العراقي العدوان التركي.. والكويت: تهديد للأمن والاستقرار
أبرز المواد
 البرلمان العربي: العدوان التركي على سوريا تعدٍ سافر على سيادة دولة عربية
أبرز المواد
 ملايين المستخدمين في خطر.. ثغرات أمنية تصيب هواتف “سامسونغ”
أبرز المواد
 الأردن تدين الهجوم العسكري الذي تشنّه تركيا على مناطق بشمال شرق سوريا
أبرز المواد
 تناول المكسرات يساهم في الحد من زيادة الوزن
أبرز المواد
 سوني : “بلايستيشن 5” في الأسواق في 2020
أبرز المواد
أعراض سرطان الأمعاء عديدة.. لكن أحدها “عارض صحي” يحدث للكثيرين

أعراض سرطان الأمعاء عديدة.. لكن أحدها “عارض صحي” يحدث للكثيرين

أبرز المواد
المُستهلكون .. المُستهدفون

المُستهلكون .. المُستهدفون

يكتبون
غراهام: أردوغان سيدفع ثمن الهجوم على سوريا “غاليا جدا”

غراهام: أردوغان سيدفع ثمن الهجوم على سوريا “غاليا جدا”

أبرز المواد
بعد إقالة جامباولو.. رسميا بيولي مدربا لميلان

بعد إقالة جامباولو.. رسميا بيولي مدربا لميلان

أبرز المواد

أعراض سرطان الأمعاء عديدة.. لكن أحدها “عارض صحي” يحدث للكثيرين

أعراض سرطان الأمعاء عديدة.. لكن أحدها “عارض صحي” يحدث للكثيرين
http://almnatiq.net/?p=783928
المناطق_الرياض

كشف موقع “Healthtalk” عن وجود أعراض وعلامات مبكرة للإصابة بسرطان الأمعاء يجب توخي الحذر منها وكشفها مبكرا لتسهيل علاج المرض القاتل وزيادة فرص إطالة الحياة.

وتشمل أعراض سرطان الأمعاء “الشيخوخة تمنع تطور السرطان، والشيخوخة تمنع تطور السرطان

ظهور دم في البراز، وتغيير مستمر في وظيفة الأمعاء، وفقدان الوزن غير المبرر، والتعب غير المبرر، وفقر دم، وألم في المعدة، والألم أو الانزعاج أو الانتفاخ بعد الأكل”.

وأوضح الموقع أن هذه الأعراض لا ترتبط دائما بسرطان الأمعاء، حيث يمكن أن تكون علامات على أمراض أخرى أقل خطورة مما يجعل تشخيصها أمرا صعبا.

وكشف أن النزيف الشرجي يعد علامة بارزة ورئيسية للإصابة بسرطان الأمعاء، وهذا النزيف قد يكون خفيفا أو عرضيا أو ثقيلا ومستمرا.

روابط ذات صلة

غراهام: أردوغان سيدفع ثمن الهجوم على سوريا “غاليا جدا”

غراهام: أردوغان سيدفع ثمن الهجوم على سوريا “غاليا جدا”
بعد إقالة جامباولو.. رسميا بيولي مدربا لميلان

بعد إقالة جامباولو.. رسميا بيولي مدربا لميلان
التانغو ينجو من الخسارة أمام الماكينة الألمانية

التانغو ينجو من الخسارة أمام الماكينة الألمانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*