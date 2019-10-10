أعراض سرطان الأمعاء عديدة.. لكن أحدها “عارض صحي” يحدث للكثيرين

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كشف موقع “Healthtalk” عن وجود أعراض وعلامات مبكرة للإصابة بسرطان الأمعاء يجب توخي الحذر منها وكشفها مبكرا لتسهيل علاج المرض القاتل وزيادة فرص إطالة الحياة.

وتشمل أعراض سرطان الأمعاء “الشيخوخة تمنع تطور السرطان، والشيخوخة تمنع تطور السرطان

ظهور دم في البراز، وتغيير مستمر في وظيفة الأمعاء، وفقدان الوزن غير المبرر، والتعب غير المبرر، وفقر دم، وألم في المعدة، والألم أو الانزعاج أو الانتفاخ بعد الأكل”.

وأوضح الموقع أن هذه الأعراض لا ترتبط دائما بسرطان الأمعاء، حيث يمكن أن تكون علامات على أمراض أخرى أقل خطورة مما يجعل تشخيصها أمرا صعبا.

وكشف أن النزيف الشرجي يعد علامة بارزة ورئيسية للإصابة بسرطان الأمعاء، وهذا النزيف قد يكون خفيفا أو عرضيا أو ثقيلا ومستمرا.