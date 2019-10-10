احدث الأخبار

الساعد: عندما أسقطت إسرائيل 88 طائرة سورية !
أبرز المواد
 “حساب المواطن”: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم
أبرز المواد
 أعراض سرطان الأمعاء عديدة.. لكن أحدها “عارض صحي” يحدث للكثيرين
أبرز المواد
 المُستهلكون .. المُستهدفون
يكتبون
 غراهام: أردوغان سيدفع ثمن الهجوم على سوريا “غاليا جدا”
أبرز المواد
 بعد إقالة جامباولو.. رسميا بيولي مدربا لميلان
أبرز المواد
 التانغو ينجو من الخسارة أمام الماكينة الألمانية
أبرز المواد
 هيئة السوق المالية تحذّر من التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم
أبرز المواد
 الرئيس المصري يبحث مع نظيره العراقي العدوان التركي.. والكويت: تهديد للأمن والاستقرار
أبرز المواد
 البرلمان العربي: العدوان التركي على سوريا تعدٍ سافر على سيادة دولة عربية
أبرز المواد
 ملايين المستخدمين في خطر.. ثغرات أمنية تصيب هواتف “سامسونغ”
أبرز المواد
 الأردن تدين الهجوم العسكري الذي تشنّه تركيا على مناطق بشمال شرق سوريا
أبرز المواد
الساعد: عندما أسقطت إسرائيل 88 طائرة سورية !

الساعد: عندما أسقطت إسرائيل 88 طائرة سورية !

أبرز المواد
“حساب المواطن”: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم

“حساب المواطن”: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم

أبرز المواد
أعراض سرطان الأمعاء عديدة.. لكن أحدها “عارض صحي” يحدث للكثيرين

أعراض سرطان الأمعاء عديدة.. لكن أحدها “عارض صحي” يحدث للكثيرين

أبرز المواد
المُستهلكون .. المُستهدفون

المُستهلكون .. المُستهدفون

يكتبون

الساعد: عندما أسقطت إسرائيل 88 طائرة سورية !

الساعد: عندما أسقطت إسرائيل 88 طائرة سورية !
http://almnatiq.net/?p=783929
المناطق_متابعات

قال الكاتب محمد الساعد “لم تكن الأحداث التي عصفت بالمنطقة في العام 1982 عادية في تاريخ الشرق الأوسط، فقد كانت الفترة من الستينات وحتى الثمانينات مليئة بانفصال ثقافي حاد بين عرب الشمال وعرب «الخليج»، مصحوبة بكثير من التنمر والاستعلاء الحضاري الذي قاده مثقفو وصحفيو بيروت ودمشق والقدس وعمَّان، وامتلأت أدبياتهم بالقصائد والمقالات والأغاني التي خصصت للتهجم على «عرب النفط»، واتهامهم في قوتهم العسكرية ومكانتهم المدنية”.

هزيمة 1967
وأضاف خلال مقال له منشور في صحيفة “عكاظ” بعنوان “عندما أسقطت إسرائيل 88 طائرة سورية !” كان المتوقع أن هزيمة 1967 – التي استطاعت فيها تل أبيب هزيمة 3 جيوش عربية في 3 جبهات دفعة واحدة – ستتحول إلى درس لا يمكن نسيانه، ولن يسمح تكتل اليسار والبعث والقومية العربية بتكراره، خصوصا أنهم يحكمون دول المواجهة مع إسرائيل.

حرب الأيام الستة تكرر في حرب 82
وتابع: لكن ما نسيناه في حرب الأيام الستة تكرر في حرب 82 بصورة أكثر فظاعة، مشاهد سياسية وعسكرية تسببت في تغير المشهد السياسي بشكل درامي.. مذابح صبرا وشاتيلا، وانقلاب مسيحي على الفلسطينيين، وخروج تحت وابل الموت والدمار للفصائل الفلسطينية من لبنان إلى تونس، وانتهاء فكرة الاشتباك العسكري المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعدما خسروا آخر جبهة تماس مع فلسطين.

روابط ذات صلة

“حساب المواطن”: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم

“حساب المواطن”: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم
أعراض سرطان الأمعاء عديدة.. لكن أحدها “عارض صحي” يحدث للكثيرين

أعراض سرطان الأمعاء عديدة.. لكن أحدها “عارض صحي” يحدث للكثيرين
غراهام: أردوغان سيدفع ثمن الهجوم على سوريا “غاليا جدا”

غراهام: أردوغان سيدفع ثمن الهجوم على سوريا “غاليا جدا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*