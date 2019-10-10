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لعبة إلكترونية تقود طالبًا لإشعال النار بمدرسته في صبيا

لعبة إلكترونية تقود طالبًا لإشعال النار بمدرسته في صبيا
http://almnatiq.net/?p=783944
المناطق_صبيا

أقدم طالب في المرحلة الابتدائية بإحدى مدارس صبيا بمنطقة جازان، على إحراق مدرسته بعد أن طلب منه مجهول القيام بذلك عبر لعبة إلكترونية

وأضرم الطالب الحريق متعمدًا في فصله مستغلًا فراغه من زملائه قبل بدء الطابور الصباحي

وأضافت المصادر، أن الطالب البالغ من العمر 11 عامًا، سكب الديزل وأشعل النار بالفصل، فيما تمكَّن قائد المدرسة وزملاؤه، من استخدام أدوات السلامة لإطفاء الحريق

وتابعت المصادر، إن الطالب تلقى رسالة عبر إحدى الألعاب الإلكترونية من شخص مجهول، خيره بين إشعال النيران بالمدرسة أو أن يكون عرضة للقتل، مشيرةً إلى أن الجهات الأمنية باشرت الحادثة في حينه؛ للتحقيق فيها وكشف التفاصيل التي دفعت الطالب إلى ارتكاب هذه الجريمة

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