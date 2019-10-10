الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين

المناطق_الرياض

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر؛ لبحث بعض التحديات المشتركة.

وقال الأمير خالد بن سلمان، إنه جرى خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وبحثا أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات؛ لمواجهة التحديات المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي.

وأضاف أن لقاءه مع وزير الدفاع الأمريكي تم فيه مناقشة التحديات المشتركة، والتأكيد على التعاون العسكري الوثيق في مواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار.