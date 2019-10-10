“أمازون” تشجع الأطفال على القراءة بحواسب جديدة

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كشفت شركة “أمازون” عن حواسب لوحية جديدة مخصصة للأطفال لمساعدتهم على قراءة الكتب والقصص الإلكترونية

وجاء أول حاسب Kindle Kids Edition بهيكل أنيق مقاوم للصدمات، مزود بشاشة E Ink

التي تعمل بتقنية الحبر الإلكتروني، بمقاس 6 بوصات، ودقة 167 بيكسل/البوصة الواحدة، مخصصة لقراءة النصوص الإلكترونية فقط

كما حصل هذا الجهاز على بطارية تكفيه ليعمل أسبوعين في وضعية الاستعداد، ولساعات طويلة في حال استعماله للقراءة، إضافة إلى إضاءة للواجهة الأمامية

ويحصل مشترو هذا الحاسب على كفالة لمدة عامين، وخدمة FreeTime Unlimited لمدة عام، كما يوفر هذا الجهاز للأطفال خلفيات مميزة للشاشة مناسبة لأعمارهم، إضافة إلى أوسمة إلكترونية لتشجيعهم على القراءة بشكل أكبر

أما الحاسب الثاني Fire 10 Kids Edition الجديد فقد حصل على هيكل مقاوم للصدمات، وبرمجيات وتطبيقات تساعد الأطفال على القراءة ومشاهدة البرامج والقصص المخصصة لهم عبر الإنترنت