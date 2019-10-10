«أرامكو»: النموذج المتداول لاكتتاب الأفراد شائعات وتكهنات

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كشف المركز الإعلامي لشركة أرامكو السعودية، أن النموذج المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ويحمل شعارها ويختص باكتتاب الأفراد في شركة الزيت العربية السعودية، عبارة عن شائعات وتكهنات، مشيرا إلى أنه لا يرد على الشائعات

ووفقا للرسائل المتداولة، فإن الاكتتاب سيتم في الأسبوع الأول من نوفمبر القادم، وتعادل نسبته 1% من قيمة الشركة، بما يعادل 75 مليار ريال، فيما سيراوح سعر السهم بين 700 و1000 ريال، مع توضيح مستخدمي وسائل التواصل بأن الاكتتاب سيستمر لمدة أسبوع للأفراد، وأسبوعين للشركات، إضافة إلى مكافأة المكتتب المحتفظ بالسهم لمدة 6 أشهر بعوائد نقدية

في سياق آخر، أكد رئيس شركة أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، أن منجزات أرامكو في الحد من كثافة الكربون، تُعد من أدنى المعدلات على مستوى العالم، بـ10 كيلوغرامات من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من النفط الخام، إضافة إلى أن كثافة غاز الميثان لدى الشركة تبلغ 0.06% فقط، وذلك يمثل أحد أدنى المستويات في هذا القطاع

وشدد الناصر في كلمته التي ألقاها، أمس (الأربعاء)، بمؤتمر النفط والمال 2019 في لندن، على الحاجة إلى وجود إستراتيجية أكثر واقعية وشمولية لجعل إدارة الانبعاثات المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري أكثر فعالية

وقال الناصر: «يمكننا النظر في 4 إستراتيجيات رئيسية تحفز الجهود العالمية في إطار إدارة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بفعالية أكثر، وهي العمل بشكل أكبر من مجرد توليد الطاقة الكهربائية ووسائل نقل الركاب الخفيفة، تمويل البحوث والتطوير والتقنية ليشمل موارد الطاقة الحالية، التحرك باتجاه متطلبات الاقتصاد الدائري، والاستفادة من أوجه التعاون لخفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري من خلال القطاعات التي يقدمها الاقتصاد الدائري»

وأضاف: «بالتأكيد سيكون للنفط الخام والغاز حضورهما لعقود قادمة عدة، غير أنه يجب ألا نغفل عن حقيقة أن التغير المناخي يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية»

وأشار الناصر إلى منجزات أرامكو السعودية في الحد من كثافة الكربون، إذ تُظهر الأرقام أنها تُعد من أدنى المعدلات على مستوى العالم، إذ تبلغ 10 كيلوغرامات من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من النفط الخام، إضافة إلى أن كثافة غاز الميثان لدى الشركة تبلغ 0.06% فقط، وذلك يمثل أحد أدنى المستويات في هذا القطاع

وسلّط الناصر الضوء على بعض إنجازات أرامكو السعودية في هذا المجال، ومن بينها أنظمة وقود المحركات الأقل انبعاثا للكربون، والوقود الهيدروجيني الخالي من الكربون، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه