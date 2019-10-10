«العدل» للمحاكم: لا تقبلوا أي دعوى ضد أملاك الدولة دون موافقتنا ..ومصادر تكشف الهدف من الإجراء!

المناطق_الرياض

كشفت مصادر أن وزارة العدل أصدرت توجيهًا لجميع المحاكم بالرفع لها والحصول على موافقتها، قبل قبول أي دعوى من مدع لعقار مملوك للدولة بصك شرعي أو وثيقة معتبرة أو يقع تحت تصرف الجهة وحيازتها، خصوصا إذا لم يكن بيد المدعي صك تملك دون اعتبار لموقع العقار من المدن وضواحيها.

ونوهت مصادر موثوقة إلى أن الوزارة وجهت في وقت سابق بعدم قبول أو سماع أي دعوى على أي أرض مملوكة بصك استحكام في ضواحي القرى والمدن الرئيسية.