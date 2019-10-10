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وزارة الخدمة المدنية تحصل على شهادة “الآيزو” العالمية في نظام إدارة استمرارية الأعمال

وزارة الخدمة المدنية تحصل على شهادة “الآيزو” العالمية في نظام إدارة استمرارية الأعمال
http://almnatiq.net/?p=783991
المناطق_الرياض
نجحت وزارة الخدمة المدنية في الحصول على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال ISO22301 والذي تم تطويره لتوفير الحماية للمنشآت من الكوارث والأزمات المحتملة والحد من آثارها.
وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين أن الحصول على شهادة “الآيزو” العالمية لنظام استمرارية الأعمال، يأتي اعترافاً بالخطوات التي اتخذتها الوزارة لتطبيق الإجراءات التي تضمن الاستمرارية في كافة العمليات في حال وقوع متغيرات – لاقدّر الله- من شأنها التأثير على سير الأعمال.
وأضاف المهندس فيصل باخشوين بأنّ وزارة الخدمة المدنية عملت خلال الفترة الماضية ومازالت وبوتيرة متسارعة على تطوير البنية التحتية الرقمية لديها وأتمتة خدماتها المقدمة؛واضعة الوصول نحو التحول الرقمي المتكامل هدفاً استراتيجيا تسعى له؛بما يتواكب مع رؤيتها و أهدافها المنبثقة من برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠ .
 وأشارالمهندس باخشوين بأنّ وزارة الخدمة المدنية قد عملت على أن يكون لديها الجاهزية الكاملة للتعامل مع حالات وقوع المتغيرات بمختلف أنواعها، وتمتلك القدرة على متابعة سير العمليات تحت أي ظرف، لافتاً إلى أن تحقيق شهادة الاعتماد الدولي ISO22301 لنظام إدارة استمرارية الأعمال يبرهن على ذلك ويؤكّد إدارة الوزارة لعملياتها الرقمية وفق أعلى المعايير العالمية.
يُذكر بأنّ المنظمة الدولية للمواصفات القياسية “ISO” تمنح شهادة الاعتماد لمعيار نظام استمرارية الأعمال؛ للجهات التي تنجح في تحديد وفهم التهديدات والمخاطر وكيفية تأثيرها على سير أعمالها، من خلال وضع الضوابط المناسبة لإدارتها والتصدي لها قبل حدوثها أو الحد من آثارها السلبية، والتي تبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث التقنية لأدنى مستوى وتوفر المتطلبات اللازمة لضمان استمرارية العمل وفاعليته في أوقات الأزمات، والحد من احتمالات اختراق الأنظمة أو اختلالها أو وقوع تلف في مخزونات أو ممتلكات المنشأة.

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