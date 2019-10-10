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هدف: 29 ألف زائر لمنصة الإرشاد المهني (سُبل) خلال 2019

هدف: 29 ألف زائر لمنصة الإرشاد المهني (سُبل) خلال 2019
http://almnatiq.net/?p=783994
المناطق_الرياض

 

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن 29,134 مستخدم زاروا منصة التثقيف والإرشاد المهني (سُبل) منذ بداية العام الجاري 2019م وحتى نهاية أغسطس الماضي، حيث تعمل المنصة على مساعدة السعوديين والسعوديات في اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني.

وتستهدف منصة “سُبل” المتوفرة على الرابط: www.subol.sa ، طلاب المدارس من المراحل الأولى إلى المرحلة الثانوية، وطلاب المعاهد والجامعات، والباحثين والباحثات عن عمل، والموظفين والموظفات.

وتهدف المنصة إلى تمكين السعوديين من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساو بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعمهم بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل، وكذلك ترسيخ قيمة المثابرة لتحقيق مسارات مهنية مثمرة ومستدامة، وتحفيز مبدأ احترام جميع المهن وتحسين صورتها الذهنية في المجتمع، بالإضافة إلى إرساء توقعات واقعية حول السنوات الأولى من الوظيفة وتطوير المهارات اللازمة لسوق العمل، كما يعتزم هدف على تطوير محتوى منصة سُبل حيث سيتم أضافة عدد من الخدمات النوعية مثل خدمة الاستشارات المهنية عن بعد وحجز مع مرشد مهني وغيرها من الخدمات.

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