العثور على مفقود سبعيني متوفى قرب سيارته بصحراء حائل

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عثرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني على مفقود سبعيني متوفى بعد فقدانه في محافظة الشملي التي تتبع لمنطقة حائل.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لجمعية عون للبحث والإنقاذ معاذ الخنيني، وذكر أن المفقود السبعيني أن بلاغًا ورد للجمعية، يفيد بفقد مواطن يبلغ من العمر ٧٠ سنة برفقته أحد مكفوليه من الجنسية الهندية، يستقلان “جيب شاص موديل ٢٠٠٩”، وكان آخر اتصال بهم صباح أول أمس الثلاثاء، وعلى الفور تمت الاستجابة من أبطال عون في زمن قياسي، وتم تحديد إحداثيات آخر اتصال لجوال المفقود، ورسمت الخطة بناء على المعطيات المتوفرة.

وأضاف “الخنيني” أنه بعد تكثيف البحث، تم العثور على المفقود الأول متوفى بالقرب من سيارته من قِبَل أفراد الدفاع المدني المشاركين في المهمة، واستمرت عملية البحث عن المفقود الثاني من الجنسية الهندية حتى تم العثور عليه حيًّا وبصحة جيدة من قِبَل أبناء عم المفقود في إحدى مواقع البهائم القريبة من المنطقة.

وباشرت الجهات المعنية التحقيق في الحادثة بعد نقل المتوفى السبعيني إلى مستشفى الشملي التابعة لمنطقة حائل.