احدث الأخبار

«نغم القصيم» أول فرقة موسيقية سعودية 100 %.. تخطف الأنظار
أبرز المواد
 العثور على مفقود سبعيني متوفى قرب سيارته بصحراء حائل
أبرز المواد
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يشخّص واقع التطرف لطلبة وطالبات جامعة الجوف وكيفية الوقاية منه
أبرز المواد
 حافلة مدرسية تعلق في كيبل كهربائي بجازان.. ونجاة الطالبات
أبرز المواد
 بدء فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
أبرز المواد
 استئناف رحلات قطار الحرمين الشهر المقبل عبر مسار مؤقت
أبرز المواد
 صورة أول اجتماع لمجلس الوزراء الذي أسسه الملك عبد العزيز في الرياض
أبرز المواد
 هدف: 29 ألف زائر لمنصة الإرشاد المهني (سُبل) خلال 2019
أبرز المواد
 وزارة الخدمة المدنية تحصل على شهادة “الآيزو” العالمية في نظام إدارة استمرارية الأعمال
أبرز المواد
 واقعة غريبة.. شاهد: ماذا فعل سكان قرية في المكسيك بعمدتهم بسبب وعوده الكاذبة؟
أبرز المواد
 «العدل» للمحاكم: لا تقبلوا أي دعوى ضد أملاك الدولة دون موافقتنا ..ومصادر تكشف الهدف من الإجراء!
أبرز المواد
 جامعة شقراء تعلن عن الوظائف الأكاديمية
أبرز المواد
«نغم القصيم» أول فرقة موسيقية سعودية 100 %.. تخطف الأنظار

«نغم القصيم» أول فرقة موسيقية سعودية 100 %.. تخطف الأنظار

أبرز المواد
العثور على مفقود سبعيني متوفى قرب سيارته بصحراء حائل

العثور على مفقود سبعيني متوفى قرب سيارته بصحراء حائل

أبرز المواد
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يشخّص واقع التطرف لطلبة وطالبات جامعة الجوف وكيفية الوقاية منه

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يشخّص واقع التطرف لطلبة وطالبات جامعة الجوف وكيفية الوقاية منه

أبرز المواد
حافلة مدرسية تعلق في كيبل كهربائي بجازان.. ونجاة الطالبات

حافلة مدرسية تعلق في كيبل كهربائي بجازان.. ونجاة الطالبات

أبرز المواد

«نغم القصيم» أول فرقة موسيقية سعودية 100 %.. تخطف الأنظار

«نغم القصيم» أول فرقة موسيقية سعودية 100 %.. تخطف الأنظار
http://almnatiq.net/?p=784015

دشنت فرقة «نغم القصيم الموسيقية» أولى مشاركاتها في احتفال جمعية الثقافة والفنون بالقصيم تزامنا مع اليوم الوطني الـ89 للمملكة، ونجحت في لفت نظر الجمهور الغفير. وأكد مؤسس أول فرقة موسيقية سعودية رسمية بالمنطقة عبدالمجيد الضباح ضرورة الحفاظ على الموروث الغنائي وتجديده، وإعادة الهوية السعودية الموسيقية بإنشاء فرقة تضم عازفين سعوديين على مختلف الآلات.

ولفت الضباح إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وجود فرقة موسيقية، ما دفعه للاهتمام بسعودة الموسيقى في حفلاتها وفرقها، باعتبار أن الموسيقى هوية الشعوب ومؤشر رقيها، مستدركا: لم تكن الموسيقى غائبة يوما عن السعوديين، ولطالما عزفوا ألحانها ورقصوا على أنغامها في الأفراح والمناسبات.

وأبان الضباح أن مشاركة الفرقة في احتفال الجمعية أبرزت قدرة وكفاءة الشباب السعوديين في الأداء الموسيقي، ووضعت بصمة مميزة لفرقة سعودية متكاملة، داعيا الموهوبين والراغبين في الانضمام إلى الفرقة للتواصل مع الجمعية، التي ستمنحهم العضوية، وتقدم لهم الدعم لممارسة شغفهم وخدمة وطنهم في المجال الفني والموسيقي.

روابط ذات صلة

العثور على مفقود سبعيني متوفى قرب سيارته بصحراء حائل

العثور على مفقود سبعيني متوفى قرب سيارته بصحراء حائل
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يشخّص واقع التطرف لطلبة وطالبات جامعة الجوف وكيفية الوقاية منه

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يشخّص واقع التطرف لطلبة وطالبات جامعة الجوف وكيفية الوقاية منه
حافلة مدرسية تعلق في كيبل كهربائي بجازان.. ونجاة الطالبات

حافلة مدرسية تعلق في كيبل كهربائي بجازان.. ونجاة الطالبات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*