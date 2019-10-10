«نغم القصيم» أول فرقة موسيقية سعودية 100 %.. تخطف الأنظار

دشنت فرقة «نغم القصيم الموسيقية» أولى مشاركاتها في احتفال جمعية الثقافة والفنون بالقصيم تزامنا مع اليوم الوطني الـ89 للمملكة، ونجحت في لفت نظر الجمهور الغفير. وأكد مؤسس أول فرقة موسيقية سعودية رسمية بالمنطقة عبدالمجيد الضباح ضرورة الحفاظ على الموروث الغنائي وتجديده، وإعادة الهوية السعودية الموسيقية بإنشاء فرقة تضم عازفين سعوديين على مختلف الآلات.

ولفت الضباح إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وجود فرقة موسيقية، ما دفعه للاهتمام بسعودة الموسيقى في حفلاتها وفرقها، باعتبار أن الموسيقى هوية الشعوب ومؤشر رقيها، مستدركا: لم تكن الموسيقى غائبة يوما عن السعوديين، ولطالما عزفوا ألحانها ورقصوا على أنغامها في الأفراح والمناسبات.

وأبان الضباح أن مشاركة الفرقة في احتفال الجمعية أبرزت قدرة وكفاءة الشباب السعوديين في الأداء الموسيقي، ووضعت بصمة مميزة لفرقة سعودية متكاملة، داعيا الموهوبين والراغبين في الانضمام إلى الفرقة للتواصل مع الجمعية، التي ستمنحهم العضوية، وتقدم لهم الدعم لممارسة شغفهم وخدمة وطنهم في المجال الفني والموسيقي.