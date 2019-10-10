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جمعية “أكناف” لرعاية الأيتام بالباحة تفتتح نادي طموح لمستفيديها

جمعية “أكناف” لرعاية الأيتام بالباحة تفتتح نادي طموح لمستفيديها

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جمعية “أكناف” لرعاية الأيتام بالباحة تفتتح نادي طموح لمستفيديها

جمعية “أكناف” لرعاية الأيتام بالباحة تفتتح نادي طموح لمستفيديها
http://almnatiq.net/?p=784021
المناطق-الباحة
افتتحت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة “أكناف”, نادي طموح الترفيهي لمستفيديها, وذلك بمحافظة بلجرشي.
 وأوضح المدير العام على جمعية “أكناف” عادل بن جمعان الزهراني أن نادي طموح أنشئ لخدمة الأيتام وقضاء أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع, حيث يتضمن النادي ملعب لكورة القدم, وقاعات تدريبية وتعليمية لتقوية تعليمهم, بالإضافة إلى قاعات خاصة بالروبوت التعليمي, ونقل مخصص لنقل الأبناء من النادي إلى منازلهم, حيث أن النادي يستقبل غير المستفيدين من الجمعية وبرسوم رمزية. ونوّه الزهراني بالدعم الذي تتلقاه الجمعيات الخيرية من قبل الحكومة الرشيدة، وما يحظى به العمل الخيري والاجتماعي من دعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مشيداً في الوقت ذاته بالمتابعة الدائمة التي تتلقاها جمعية أكناف من لدن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة حيث يحرص – رعاه الله – على متابعة الجمعية، وتوجيهنا لكل ما من شأنه خدمة الأيتام، وتلمس احتياجاتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

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