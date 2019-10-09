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أمين منطقة الجوف يقف على 3 مشاريع في سكاكا

أمين منطقة الجوف يقف على 3 مشاريع في سكاكا

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أمين منطقة الجوف يقف على 3 مشاريع في سكاكا

أمين منطقة الجوف يقف على 3 مشاريع في سكاكا
http://almnatiq.net/?p=784022
المناطق_محمد الحسن

استكمل أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان جولته على مواقع العمل في مدينة سكاكا وقام بالاطلاع على مشروع المركز الحضاري المنشأ حديثاً غرب مدينة سكاكا ، والذي يقع على مساحة تتجاوز 90 ألف متر مربع، متابعاً سير الإنجاز في المشروع.
وكشف المهندس الشرعان عن المشروع الذي يهدف لاستقطاب واستيعاب مختلف الفعاليات والمناسبات في المنطقة، وتقديم الخدمات الحضارية من الأمانة تجاه المجتمع عبر هذا المشروع، والذي يضم مرافق متنوعة .

وحث المهندس الشرعان العاملين في المشروع على سرعة الإنجاز والحرص على دقة التنفيذ والالتزام بالجودة العالية، لمواكبة ما تشهده المنطقة من تطور في المرافق الحكومية ومنها مشروعات أمانة الجوف الحضرية والخدمات البلدية وتطوير الحدائق وغيرها.

وشملت الجولات الميدانية لأمين المنطقة المكلف المهندس الشرعان مشروع تأهيل وتطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا موجهاً منسوبيه والمقاول المنفذ للمشروع دراسة تنفيذ ميدان في تقاطع حجز المرور وربط مرور المشاه بالطرق المجاورة ومركز الشباب والحرص على تنفيذ تصريف السيول .

كما اطلع خلال زيارة ميدانية ثالثة على أعمال حديقة الجوهرة المجاورة لمركز الملك عبدالله الثقافي بسكاكا متابعاً أعمال تنفيذ المشروع ومراحل العمل الجاري تطبيقها.

وتأتي هذه الجولات لضمان تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية لها وبحث ومعالجة اي عوائق تحول دون سرعة تنفيذها ، بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الامير فيصل بنونواف بن عبدالعزيز امير منطقة الجوف ، وسمو نائبه ، وبمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

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