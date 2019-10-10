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خبراء يحذرون من ارتكاب هذه المخالفة عبر البرامج وتطبيقات التواصل.. عقوبتها السجن والغرامة

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خبراء يحذرون من ارتكاب هذه المخالفة عبر البرامج وتطبيقات التواصل.. عقوبتها السجن والغرامة

خبراء يحذرون من ارتكاب هذه المخالفة عبر البرامج وتطبيقات التواصل.. عقوبتها السجن والغرامة
http://almnatiq.net/?p=784025

وجه المحامي ماجد بن فتن، تحذيراً لمستخدمي الأجهزة الذكية من إطلاق السباب والشتم عبر «الفيسات» في البرامج والتطبيقات الأخرى، لأن عقوبة مستخدميها تصل إلى السجن والغرامة والتعزير.

وأوضح ابن فتن أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لم يحدد برنامجاً أو تطبيقاً بعينه، وإنما شمل كافة وسائل تقنية المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية، وكل ما يتعلق بالإنترنت، كـ«تويتر وإنستقرام والواتساب وسناب شات»، وحتى البرامج التي ستظهر بالمستقبل، ما دام النظام لم يحدد برنامجاً بعينه.

وبيَّن أن أي شخص يتعرض للإساءة بـ«رمز مسيء» يستطيع التقدم بشكوى رسمية كونها جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون، موضحاً أن هناك فرقاً بين الجريمة المعلوماتية والقذف، إذ إن القذف هو الشتم الصريح للشخص، فيما الجريمة المعلوماتية استهزاء واستنقاص في شخصية الآخر، باستخدام الأجهزة التقنية الحديثة مثل الحاسب الآلي والهاتف النقال، أو أحد ملحقاتها أو برامجها في تنفيذ أغراض مشبوهة، وأمور غير أخلاقية لا يرتضيها المجتمع لأنها منافية للأخلاق العامة.

وأشار إلى أن هذا التعريف يشمل جميع أنواع الجرائم التي يستخدم فيها الحاسب الآلي أو أحد ملحقاته وبرامجه في تنفيذ أغراض غير شريفة كالتجسس والتسلل إلى أجهزة الآخرين، أو تدمير أو إتلاف مواقع إلكترونية، أو تزوير وقلب الحقائق والوثائق من خلال الدخول إلى أنظمة مستهدفة.

كما أوضح المحامي والمستشار القانوني فهد محبوب أن مجلس القضاء حسم الخلاف في جهة الاختصاص في قضايا القذف والسب والشتم والتشهير التي تتم في مواقع التواصل الاجتماعي بتأكيده على اختصاص المحاكم الجزائية بالنظر في جرائم السب التي تتم في مواقع التواصل، باعتبارها جرائم إلكترونية. حسب “عكاظ”.

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