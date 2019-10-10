الموانئ السعودية: تناول 21.4 مليون طن خلال سبتمبر

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بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر سبتمبر لعام 2019م، 21.4 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة أكثر من 567 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 11.27 % وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر، 1.051 سفينة، وبلغ عدد الركاب 96 ألف راكباً، فيما بلغ عدد العربات 69 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي 401 ألف رأساً من الماشية.

وتسعى الهيئة العامة للموانئ إلى دعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة لجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف المملكة التنموية.

يذكر أن “موانئ” تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم في إقامة مشروعات تنموية متنوعة تُساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.