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الأكبر من نوعه على مستوى الخليج والشرق الأوسط

معرض الصقور والصيد السعودي ينطلق غداً الجمعة بالرياض

معرض الصقور والصيد السعودي ينطلق غداً الجمعة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=784049
المناطق - الرياض

الرياض / 10 أكتوبر 2019م: وسط أجواء يسودها الترقب والانتظار لهواة الصيد بالصقور وسحر ‏الطبيعة، تنطلق غداً الجمعة 11 أكتوبر 2019م بمدينة الرياض، فعاليات ‏معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية، والتي تشارك فيها أكثر ‏من (20) دولة.‏

ويحتوي المعرض الذي يعد الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المملكة ‏العربية السعودية والشرق الأوسط، على عدد كبير من الفعاليات التراثية ‏والثقافية المتميزة، بما في ذلك ورش العمل التدريبية والمحاضرات ‏والندوات التثقيفية، ومراسم الطفل، وغيرها من الفعاليات التي يحتضنها ‏المعرض عبر أكثر من (30) قسماً متخصصاً في مجالات التراث والثقافة ‏المختلفة، بما في ذلك هواية الصيد بالصقور ومستلزمات الصيد المختلفة‎.‎

‎ ‎وأوضح المركز الإعلامي لنادي الصقور السعودي في بيان له “أن ‏المعرض، وهو يقترب من موعد انطلاقه، أنهى جميع الاستعدادات ‏والتجهيزات؛ التي كانت إدارة النادي قد عملت عليها منذ انتهاء نسخته ‏الأولى في العام الماضي، وذلك حرصاً منها على إنجاح المعرض في ‏دورته الثانية وتحقيق أهدافه المنشودة.‏

‏ وأضاف البيان أن تميُّز المعرض هذا العام ينبع من تفرد فعالياته، وتعدد ‏أقسامه ونوعية الأنشطة المصاحبة التي تلبي احتياجات الزوار وهواة ‏الصيد بالصقور من فئات المجتمع المختلفة‎.‎

وعن أهمية المعرض ذكر البيان أنه يستمد قيمته من بعده الثقافي ‏والاجتماعي والاقتصادي، لافتاً إلى أن هوايات الصيد بالصقور التي يعنى ‏بها المعرض تمثل جزءاً أصيلاً من تراثنا الاجتماعي وموروثنا الثقافي، لا ‏سيما وأنها ارتبطت ولقرون طويلة بحضارات العرب وشبه الجزيرة ‏العربية خاصةً، تستهوي الشيوخ والأمراء والفرسان في المراحل ‏المختلفة‎.‎

ويهدف المعرض إلى تعزيز ثقافة المحافظة على الصقور وهواية الصيد ‏بالصقور لدى الأجيال، وذلك من خلال توفير منصة متكاملة يلتقي خلالها ‏الخبراء والعارضون، وهواة الصيد من مختلف مناطق المملكة ودول ‏الخليج والعالم، الأمر الذي يسهم في تبادل الخبرات وإثراء التجارب، مما ‏يمكن جيل الشباب من تطبيق أفضل النماذج في فنون الصيد وكيفية تربية ‏الصقور والمحافظة عليها، إلى جانب اتاحة الفرصة التسويقية للمشاركين ‏وتمكينهم من الترويج لمنتجاتهم داخل المملكة وخارجها‎.‎

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