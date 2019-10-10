بدء أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون في مسقط

بدأت في مسقط اليوم أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويهدف الاجتماع إلى تحقيق المزيد من خطوات مسيرة التعاون العسكري القائم بين دول المجلس من أجل إضافة مكاسب أخرى من تلك التي حققتها ولا تزال تحققها وتعزيزها بما يخدم منظومة العمل العسكري الخليجي المشترك ترجمة للتوجهات والأهداف السامية التي يتطلع إليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.