احدث الأخبار

قائد الحرس الملكي يدشن ميدان اللواء عبدالعزيز الفغم بمدينة التدريب بالثمامة
أبرز المواد
 نائب حاكم دبي يزور جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جايتكس 2019
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل العتيبي بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للأحوال المدنية بالمنطقة
منطقة القصيم
 جامعة شقراء تعلن عن وظائف أكاديمية للجنسين
منطقة الرياض
 أمير الجوف يكرم المشاركين في احتفالات اليوم الوطني 89 من منسوبي الأمانة ومجلس الشباب
منطقة الجوف
 “جامعة فهد بن سلطان تتسلم شهادة الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل”
منطقة تبوك
 الأميرة مضاوي تدشن حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالجوف
منطقة الجوف
 “الأرصاد” تنبه من هطول أمطار غزيرة على بعض محافظات عسير
منطقة عسير
 بدء أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون في مسقط
أبرز المواد
 معرض الصقور والصيد السعودي ينطلق غداً الجمعة بالرياض
أبرز المواد
 عمل وتنمية الرياض ووكالة الشؤون العمالية ينظّمان : “معاً نحو سوق عملٍ واعٍ “
منطقة الرياض
 مسجون مدى الحياة في “جريمة لم يرتكبها”.. تحركات لتبادل أقدم سجين سعودي بأمريكا
أبرز المواد
قائد الحرس الملكي يدشن ميدان اللواء عبدالعزيز الفغم بمدينة التدريب بالثمامة

قائد الحرس الملكي يدشن ميدان اللواء عبدالعزيز الفغم بمدينة التدريب بالثمامة

أبرز المواد
نائب حاكم دبي يزور جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جايتكس 2019

نائب حاكم دبي يزور جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جايتكس 2019

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل العتيبي بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للأحوال المدنية بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل العتيبي بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للأحوال المدنية بالمنطقة

منطقة القصيم
جامعة شقراء تعلن عن وظائف أكاديمية للجنسين

جامعة شقراء تعلن عن وظائف أكاديمية للجنسين

منطقة الرياض

الأميرة مضاوي تدشن حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالجوف

الأميرة مضاوي تدشن حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالجوف
http://almnatiq.net/?p=784059
المناطق - الجوف

دشّنت حرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعودبن عبدالله مساء اليوم حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار#لاتنتظري_الأعراض، التي تنظمها صحة المنطقة وذلك بفندق النزل.

وفور وصول سموها كان في استقبالها رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض مساعدةمدير عام الشؤون الصحية بالجوف الدكتورة هيام بنت مبارك البحيران،حيثقصت سموها الشريط إيذاناً بتدشين الحملة، وتجولت في الأركان المعرضالمصاحب مستمعة لشرح عن مراحل برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي منالبحث والتوعية والكشف والتثقيف الصحي.

كما اطلعت على خطة صحة الجوف لحملة شهر أكتوبر التي تشمل تنظيم 6 معارض متنقلة إضافة للمعرض الرئيس في جامعة الجوف ومدارس المنطقةوالأسواق والحدائق ومحاضرات بالمدارس وعيادة في السوق.

بعد ذلك تعرفت سموها على مبادرة فريق التوعية الصحية بصحة الجوف ” واعي ” التي تهدف لاتاحة الفرصة لطلاب وطالبات الكليات الصحية وموظفيالصحة للمشاركة في الحملات التوعوية واطلعت على جناح الإنعاش القلبيوحملة التبرع بالدم، راجية للجميع دوام الصحة.

روابط ذات صلة

أمير الجوف يكرم المشاركين في احتفالات اليوم الوطني 89 من منسوبي الأمانة ومجلس الشباب

أمير الجوف يكرم المشاركين في احتفالات اليوم الوطني 89 من منسوبي الأمانة ومجلس الشباب
أمين منطقة الجوف يقف على 3 مشاريع في سكاكا

أمين منطقة الجوف يقف على 3 مشاريع في سكاكا
مدير “تعليم الجوف” يدشن ٢٦ عيادة مدرسية

مدير “تعليم الجوف” يدشن ٢٦ عيادة مدرسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*