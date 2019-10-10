الأميرة مضاوي تدشن حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالجوف

المناطق - الجوف

دشّنت حرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعودبن عبدالله مساء اليوم حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار#لاتنتظري_الأعراض، التي تنظمها صحة المنطقة وذلك بفندق النزل.

وفور وصول سموها كان في استقبالها رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض مساعدةمدير عام الشؤون الصحية بالجوف الدكتورة هيام بنت مبارك البحيران،حيثقصت سموها الشريط إيذاناً بتدشين الحملة، وتجولت في الأركان المعرضالمصاحب مستمعة لشرح عن مراحل برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي منالبحث والتوعية والكشف والتثقيف الصحي.

كما اطلعت على خطة صحة الجوف لحملة شهر أكتوبر التي تشمل تنظيم 6 معارض متنقلة إضافة للمعرض الرئيس في جامعة الجوف ومدارس المنطقةوالأسواق والحدائق ومحاضرات بالمدارس وعيادة في السوق.

بعد ذلك تعرفت سموها على مبادرة فريق التوعية الصحية بصحة الجوف ” واعي ” التي تهدف لاتاحة الفرصة لطلاب وطالبات الكليات الصحية وموظفيالصحة للمشاركة في الحملات التوعوية واطلعت على جناح الإنعاش القلبيوحملة التبرع بالدم، راجية للجميع دوام الصحة.

