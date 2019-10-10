أمير الجوف يكرم المشاركين في احتفالات اليوم الوطني 89 من منسوبي الأمانة ومجلس الشباب

المناطق - الجوف

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، المشاركين من منسوبي أمانة المنطقة ومجلس الشباب في احتفالات المنطقة باليوم الوطني الـ 89.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بصالة الاستقبال بمكتبه بالإمارة اليوم، أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان وعدد من مساعديه، حيث رحب سموه بهم, مشيداً بالجهود التي بُذلت خلال احتفالات المنطقة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

بعد ذلك سلّم سموه المشاركين شهادات الشكر لقاء تلك الجهود، كما سلّم سموه شهادات الشكر لعدد من أعضاء مجلس شباب الجوف الذين شاركوا في رسم الجدارية بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية.

وأعرب المهندس الشرعان عن شكره لسمو أمير المنطقة على هذه المبادرة التي حمل في طياتها مشاعر الشكر والتقدير لكل الجهود التي بُذلت في هذه المناسبة الغالية.

حضر اللقاء المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني.