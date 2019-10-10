احدث الأخبار

أمير الجوف يكرم المشاركين في احتفالات اليوم الوطني 89 من منسوبي الأمانة ومجلس الشباب
منطقة الجوف
 “جامعة فهد بن سلطان تتسلم شهادة الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل”
منطقة تبوك
 الأميرة مضاوي تدشن حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالجوف
منطقة الجوف
 “الأرصاد” تنبه من هطول أمطار غزيرة على بعض محافظات عسير
منطقة عسير
 بدء أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون في مسقط
أبرز المواد
 معرض الصقور والصيد السعودي ينطلق غداً الجمعة بالرياض
أبرز المواد
 عمل وتنمية الرياض ووكالة الشؤون العمالية ينظّمان : “معاً نحو سوق عملٍ واعٍ “
منطقة الرياض
 مسجون مدى الحياة في “جريمة لم يرتكبها”.. تحركات لتبادل أقدم سجين سعودي بأمريكا
أبرز المواد
 صندوق تنمية الموارد البشرية: 29 ألف زائر لمنصة الإرشاد المهني ” سُبل ” خلال 2019
أبرز المواد
 “الأوقاف” و “العمل” تطلقان برنامج استدامة وتمكين
أبرز المواد
 الموانئ السعودية: تناول 21.4 مليون طن خلال سبتمبر
أبرز المواد
 أمين منطقة الجوف يقف على 3 مشاريع في سكاكا
منطقة الجوف
أمير الجوف يكرم المشاركين في احتفالات اليوم الوطني 89 من منسوبي الأمانة ومجلس الشباب

أمير الجوف يكرم المشاركين في احتفالات اليوم الوطني 89 من منسوبي الأمانة ومجلس الشباب

منطقة الجوف
“جامعة فهد بن سلطان تتسلم شهادة الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل”

“جامعة فهد بن سلطان تتسلم شهادة الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل”

منطقة تبوك
الأميرة مضاوي تدشن حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالجوف

الأميرة مضاوي تدشن حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالجوف

منطقة الجوف
“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار غزيرة على بعض محافظات عسير

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار غزيرة على بعض محافظات عسير

منطقة عسير

أمير الجوف يكرم المشاركين في احتفالات اليوم الوطني 89 من منسوبي الأمانة ومجلس الشباب

أمير الجوف يكرم المشاركين في احتفالات اليوم الوطني 89 من منسوبي الأمانة ومجلس الشباب
http://almnatiq.net/?p=784067
المناطق - الجوف

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، المشاركين من منسوبي أمانة المنطقة ومجلس الشباب في احتفالات المنطقة باليوم الوطني الـ 89.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بصالة الاستقبال بمكتبه بالإمارة اليوم، أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان وعدد من مساعديه، حيث رحب سموه بهم, مشيداً بالجهود التي بُذلت خلال احتفالات المنطقة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.
بعد ذلك سلّم سموه المشاركين شهادات الشكر لقاء تلك الجهود، كما سلّم سموه شهادات الشكر لعدد من أعضاء مجلس شباب الجوف الذين شاركوا في رسم الجدارية بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية.
وأعرب المهندس الشرعان عن شكره لسمو أمير المنطقة على هذه المبادرة التي حمل في طياتها مشاعر الشكر والتقدير لكل الجهود التي بُذلت في هذه المناسبة الغالية.
حضر اللقاء المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني.

روابط ذات صلة

الأميرة مضاوي تدشن حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالجوف

الأميرة مضاوي تدشن حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالجوف
أمين منطقة الجوف يقف على 3 مشاريع في سكاكا

أمين منطقة الجوف يقف على 3 مشاريع في سكاكا
مدير “تعليم الجوف” يدشن ٢٦ عيادة مدرسية

مدير “تعليم الجوف” يدشن ٢٦ عيادة مدرسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*