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أمير القصيم يستقبل العتيبي بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للأحوال المدنية بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل العتيبي بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للأحوال المدنية بالمنطقة

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جامعة شقراء تعلن عن وظائف أكاديمية للجنسين

جامعة شقراء تعلن عن وظائف أكاديمية للجنسين

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جامعة شقراء تعلن عن وظائف أكاديمية للجنسين

جامعة شقراء تعلن عن وظائف أكاديمية للجنسين
http://almnatiq.net/?p=784073
المناطق - واس

أعلنت جامعة شقراء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين على درجة أستاذ مساعد / أستاذ مشارك / أستاذ، باشتراط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي / سعودية الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وامتداد التخصص للبكالوريوس والماجستير والدكتوراة, ولايقل المعدل عن تقدير جيد جداً في مرحلة البكالوريوس إنتظاماً، ولا يقل المعدل عن تقدير جيد جداً لمرحلة الماجستير والدكتوراة إذا كانت تُمنح بتقدير.
وفيما يخص وظيفة (أستاذ مشارك / أستاذ) يشترط أن يكون حاصلاً على الدرجة أو الدرجات العلمية من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم، حيث تطبق القواعد التنفيذية المعمول بها في جامعة شقراء والمتطلبات التي يراها القسم والكلية التابعة لها الوظيفة، علماً بأن الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وغير الملتحقين بوظائف حكومية بقطاعات أخرى.
وأوضحت جامعة شقراء المستندات المطلوبة للتقديم المتضمنة صورة من الهوية الوطنية، وسيرة ذاتية محدثة، وصورة مصدقة من الشهادات والسجلات الأكاديمية، وصور المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة بالإضافة إلى صور من الخبرات الأكاديمية والنشر العلمي (إن وجدت)، علماً بأن استقبال الطلبات اعتباراً من تاريخ 11 ـ 25 1441/02/ على موقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://apps.su.edu.sa/StaffJobs .
ولمزيد من التفاصيل الدخول على الرابط التالي: http://www.su.edu.sa/vicerectorates/VicePresidentforResearch/News/Pages/recrtmnt.aspx .

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