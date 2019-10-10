احدث الأخبار

أمير القصيم يستقبل العتيبي بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للأحوال المدنية بالمنطقة
منطقة القصيم
 جامعة شقراء تعلن عن وظائف أكاديمية للجنسين
منطقة الرياض
 أمير الجوف يكرم المشاركين في احتفالات اليوم الوطني 89 من منسوبي الأمانة ومجلس الشباب
منطقة الجوف
 “جامعة فهد بن سلطان تتسلم شهادة الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل”
منطقة تبوك
 الأميرة مضاوي تدشن حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالجوف
منطقة الجوف
 “الأرصاد” تنبه من هطول أمطار غزيرة على بعض محافظات عسير
منطقة عسير
 بدء أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون في مسقط
أبرز المواد
 معرض الصقور والصيد السعودي ينطلق غداً الجمعة بالرياض
أبرز المواد
 عمل وتنمية الرياض ووكالة الشؤون العمالية ينظّمان : “معاً نحو سوق عملٍ واعٍ “
منطقة الرياض
 مسجون مدى الحياة في “جريمة لم يرتكبها”.. تحركات لتبادل أقدم سجين سعودي بأمريكا
أبرز المواد
 صندوق تنمية الموارد البشرية: 29 ألف زائر لمنصة الإرشاد المهني ” سُبل ” خلال 2019
أبرز المواد
 “الأوقاف” و “العمل” تطلقان برنامج استدامة وتمكين
أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل العتيبي بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للأحوال المدنية بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل العتيبي بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للأحوال المدنية بالمنطقة

منطقة القصيم
جامعة شقراء تعلن عن وظائف أكاديمية للجنسين

جامعة شقراء تعلن عن وظائف أكاديمية للجنسين

منطقة الرياض
أمير الجوف يكرم المشاركين في احتفالات اليوم الوطني 89 من منسوبي الأمانة ومجلس الشباب

أمير الجوف يكرم المشاركين في احتفالات اليوم الوطني 89 من منسوبي الأمانة ومجلس الشباب

منطقة الجوف
“جامعة فهد بن سلطان تتسلم شهادة الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل”

“جامعة فهد بن سلطان تتسلم شهادة الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل”

منطقة تبوك

أمير القصيم يستقبل العتيبي بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للأحوال المدنية بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل العتيبي بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للأحوال المدنية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=784076
المناطق / بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبة في ديوان الأمارة بمدينة بريدة, اليوم, مدير الأحوال المدنية بالمنطقة سابقاً إبراهيم الاصقه بعد صدور قرار تكليفه مديراً للأحوال المدنية بالرياض, ومطلق بن محمد العتيبي بعد صدور قرار تكليفه مديراً للأحوال المدنية بمنطقة القصيم.

وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة القصيم بمدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة مطلق العتيبي متمنياً له التوفيق في مهام عمله, مؤكداً على أهمية بذل الجهود لكل ما من شأنه تعزيز الجانب الإيجابي في خدمة المواطنين والمواطنات, مشيداً بالجهود التي يقدمها منسوبي ومنسوبات إدارة الأحوال المدنية بالمنطقة في تقديم الخدمة وفق أعلى المواصفات التقنية عالية المستوى, منوهاً بما قدمه مدير الأحوال السابق إبراهيم الاصقه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد, داعياً المولى عز وجل أن يعينهم على تأدية الأمانة وأن يحيطهم بالتوفيق والنجاح.

من جانبه أعرب مدير عام إدارة الأحوال المدنية بالقصيم عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على متابعته المستمرة لما تقوم به الأحوال المدنية بالمنطقة من خدمات، مؤكداً حرص الجميع على بذل وتقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة.

روابط ذات صلة

«نغم القصيم» أول فرقة موسيقية سعودية 100 %.. تخطف الأنظار

«نغم القصيم» أول فرقة موسيقية سعودية 100 %.. تخطف الأنظار
أمير القصيم يستقبل مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية

أمير القصيم يستقبل مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية
جامعة القصيم تختتم دورة «مهارة كتابة الأوراق العلمية وكيفية نشرها في المجلات المصنفة»

جامعة القصيم تختتم دورة «مهارة كتابة الأوراق العلمية وكيفية نشرها في المجلات المصنفة»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*