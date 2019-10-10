قائد الحرس الملكي يدشن ميدان اللواء عبدالعزيز الفغم بمدينة التدريب بالثمامة

المناطق-الرياض

قام معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري يوم أمس بتشريف حفل تخريج عدد من دورات الفرد الأساسي وأمن وحماية الشخصيات.

وبعد انتهاء الحفل قام معالي رئيس الحرس الملكي بتدشين ميدان الحواجز الخماسي العسكري وتسميته باسم ميدان اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله تقديراً وعرفانا من رئاسة الحرس الملكي للدور الكبير الذي كان يقوم به رحمه الله.

كما افتتح معالي رئيس الحرس الملكي بعض المرافق التدريبية الجديدة في معهد الحرس الملكي ومبنى الوسائل الأمنية k-9.