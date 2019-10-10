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“هيئة الاتصالات” تصدر نتائج تصنيف مقدمي الخدمات وفقا لمستوى الاهتمام بالمستخدم خلال الربع الثاني من 2019م

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لجين عمران تنضم لقناة SBC

لجين عمران تنضم لقناة SBC
http://almnatiq.net/?p=784121
المناطق - الرياض

أعلنت ⁧‫هيئة الإذاعة والتلفزيون‬⁩ عبر حسابها الرسمي في تويتر، عن توقيعها عقداً مع الإعلامية السعودية ⁧‫لجين عمران‬⁩ لتنضم للوجوه الجماهيرية على شاشة قناة ⁦‪SBC‬⁩، مع انطلاقة الدورة البرامجية الجديدة، الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري. وستقدم ⁧‫لجين عمران‬⁩ برنامجاً أسبوعياً يعنى بالشأن الأسري بحيث يستمد محتواه من واقع الأسرة السعودية بكافة مكوناتها، مستهدفاً تقديم ساعة تلفزيونية مسائية ثرية بمحتوى يلبي تطلع الشريحة المستهدفة في ذلك. يذكر أن لجين عملت في تلفزيون البحرين حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، ثم قدمت برنامج «صباح الخير يا عرب» على MBC. كما قدمت أمسيات شعرية في مهرجانات عدة كمهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين، ومارست مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة في إحدى المطبوعات السعودية، واختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، وكأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة زهرة الخليج.

 

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النمساوي بيتر هاندكه والبولندية أولغا توكارتشوك يفوزان بجائزتيْ نوبل للأدب

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