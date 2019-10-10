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مركز الملك سلمان للإغاثة : المركز هو الجهة الوحيدة المخولة بتسلم التبرعات وإيصالها للخارج

مركز الملك سلمان للإغاثة : المركز هو الجهة الوحيدة المخولة بتسلم التبرعات وإيصالها للخارج

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مركز الملك سلمان للإغاثة : المركز هو الجهة الوحيدة المخولة بتسلم التبرعات وإيصالها للخارج

مركز الملك سلمان للإغاثة : المركز هو الجهة الوحيدة المخولة بتسلم التبرعات وإيصالها للخارج
http://almnatiq.net/?p=784127
المناطق - واس

أوضح المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي, أن ما تقوم به بعض الهيئات والجمعيات من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات هو مخالف للأمر السامي الكريم رقم 55871 وتاريخ 9 / 11 / 1436 هـ القاضي بأن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكوميًا أو أهليًا لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقا للأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.
ويهيب المركز بالجميع بعدم الاستجابة لما يتم تداوله من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة، تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها، وأن يكون التبرع من خلال الجهة المخولة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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