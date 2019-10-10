جامعة جازان تتسلم وثيقة اعتمادها المؤسسي الكامل

المناطق - فضة عطيف

بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء ومديري الجامعات تسلمت جامعة جازان وثيقة الاعتماد المؤسسي الكامل وغير المشروط في حفل افتتاح ملتقى الجودة الثالث للتعليم العالي الذي رعاه معالي المستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد العيسى، وبحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وعدد من مديري الجامعات السعودية.

من جانبه رفع معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده على دعمهم لجامعة جازان غير المحدود، كما رفع شكره لأمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي وزير التعليم على ما يقدمونه لجامعة جازان من دعم ومساندة.

وأشار معالي مدير الجامعة أن هذا الاعتماد سيساعد الجامعة في الدخول في اعتمادات برامجية أخرى، متمنياً معاليه أن يكون فاتحة خير على الجامعة وأن يكون عامل مساند للرقي بالجامعة إلى ما تصبو إليه وإلى وجود مخرجات متميزة تساهم في سوق العمل وتنمية الوطن.

من جانبه هنأ معالي الدكتور أحمد العيسى جامعة جازان بمناسبة الاعتماد المؤسسي الكامل وغير المشروط، مؤكداً أن الخطوات القادمة مهمة جدا لمشروع الاعتماد الأكاديمي وتحقيق الجودة والعمل على رفع مستوى المخرجات، مضيفا أن الهدف الأساسي للاعتماد جودة مخرجات الجامعات من الشباب المتفوق والمؤهل بالقدرات والمهارات التي تساعده على تحقيق أهدافه وأهداف المملكة.

كما هنأ معالي الدكتور حسام زمان رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب معالي مدير جامعة جازان وكافة منسوبيها، مؤكدا أن فريق العمل عمل بجد واجتهاد للحصول على الاعتماد المؤسسي حتى حصل على الاعتماد ثم تحويل الاعتماد لاعتماد مؤسسي كامل.

فيما أكد صاحب المعالي الدكتور محمد آل هيازع مدير جامعة الملك فيصل الأهلية أن جامعة جازان متميزة ويفخر بها الوطن، وبها العديد من الكفاءات، مضيفا أن ذلك انعكس على الجامعة ومخرجاتها.

كما هنأ معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين جامعة جازان ومنسوبيها، مؤكداً أن هناك جهودا كبيرة بذلت خلال الأعوام السابقة، وهذا النجاح يعد تتويجا لتلك الجهود التي بذلت.