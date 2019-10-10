احدث الأخبار

إدارة نشاط الطالبات تشارك باللقاء الوزاري ورشة عمل ” تدريب الطالبات على الزخرفة الإسلاميةوأنواع الخطوط” 
منطقة تبوك
 جامعة جازان تتسلم وثيقة اعتمادها المؤسسي الكامل
منطقة جازان
 مركز الملك سلمان للإغاثة : المركز هو الجهة الوحيدة المخولة بتسلم التبرعات وإيصالها للخارج
أبرز المواد
 د. صالح التميمي: النظام الصحي تحول من علاج المريض إلى المحافظة على صحة المجتمع
منطقة الرياض
 لجين عمران تنضم لقناة SBC
أبرز المواد
 مسؤول كردي سوري: الهجوم التركي يضعف القدرة على حراسة محتجزي داعش
أبرز المواد
 مدير “تعليم المجمعة” يلتقي القيادات التعليمية والإدارية والمعلمين في المحافظة
منطقة الرياض
 والدة مدير كهرباء مدينة الباحة إلى رحمة الله
منطقة الباحة
 الصين تدعو إلى احترام سيادة سوريا
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم والتدريب تقيم (ملتقى الجودة الثالث في التعليم العالي)
أبرز المواد
 محافظ الخرمة يدشن سوق الأسر المنتجة ( ٤ ) ( صنع أيادينا )
منطقة مكة المكرمة
 “حساب المواطن”: 55.6 مليار ريال إجمالي الدفعات
أبرز المواد
إدارة نشاط الطالبات تشارك باللقاء الوزاري ورشة عمل ” تدريب الطالبات على الزخرفة الإسلاميةوأنواع الخطوط” 

إدارة نشاط الطالبات تشارك باللقاء الوزاري ورشة عمل ” تدريب الطالبات على الزخرفة الإسلاميةوأنواع الخطوط” 

منطقة تبوك
جامعة جازان تتسلم وثيقة اعتمادها المؤسسي الكامل

جامعة جازان تتسلم وثيقة اعتمادها المؤسسي الكامل

منطقة جازان
مركز الملك سلمان للإغاثة : المركز هو الجهة الوحيدة المخولة بتسلم التبرعات وإيصالها للخارج

مركز الملك سلمان للإغاثة : المركز هو الجهة الوحيدة المخولة بتسلم التبرعات وإيصالها للخارج

أبرز المواد
د. صالح التميمي: النظام الصحي تحول من علاج المريض إلى المحافظة على صحة المجتمع

د. صالح التميمي: النظام الصحي تحول من علاج المريض إلى المحافظة على صحة المجتمع

منطقة الرياض

إدارة نشاط الطالبات تشارك باللقاء الوزاري ورشة عمل ” تدريب الطالبات على الزخرفة الإسلاميةوأنواع الخطوط” 

إدارة نشاط الطالبات تشارك باللقاء الوزاري ورشة عمل ” تدريب الطالبات على الزخرفة الإسلاميةوأنواع الخطوط” 
http://almnatiq.net/?p=784134
المناطق - تبوك - منى الريس:
استعداداً لتنفيذ برنامج أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية شاركت إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك وبمتابعة من مديرة إدارة نشاط الطالبات أ.هدى المندح وحضور مشرفة البرنامج أ.سارة خلف عبر برنامج ” لقاء “
ورشة عمل “تدريب الطالبات على الزخرفة الإسلامية وأنواع الخطوط”والتي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورةواستمرت لمدة يومين لجميع الإدارات التعليمية على المستوى الوطني.
استهدفت منسقات البرامج بالإدارات والطالبات المشاركات من المراحل الثلاث الإبتدائية والمتوسطة والثانوية.
وقد تم مناقشة المحاور التالية :من وحي الحرمين – نفحات قرآنية – مصابيح الهدى .

روابط ذات صلة

مدني تبوك ينفذ فرضية حريق بمستشفى الملك فهد التخصصي 

مدني تبوك ينفذ فرضية حريق بمستشفى الملك فهد التخصصي 
اتحاد الإعلام الرياضي يختتم برنامج “صحافة الموبايل” بتبوك بمشاركة 45 إعلامياً وإعلامية

اتحاد الإعلام الرياضي يختتم برنامج “صحافة الموبايل” بتبوك بمشاركة 45 إعلامياً وإعلامية
“جامعة فهد بن سلطان تتسلم شهادة الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل”

“جامعة فهد بن سلطان تتسلم شهادة الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*