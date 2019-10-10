إدارة نشاط الطالبات تشارك باللقاء الوزاري ورشة عمل ” تدريب الطالبات على الزخرفة الإسلاميةوأنواع الخطوط”

المناطق - تبوك - منى الريس:

استعداداً لتنفيذ برنامج أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية شاركت إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك وبمتابعة من مديرة إدارة نشاط الطالبات أ.هدى المندح وحضور مشرفة البرنامج أ.سارة خلف عبر برنامج ” لقاء “

ورشة عمل “تدريب الطالبات على الزخرفة الإسلامية وأنواع الخطوط”والتي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورةواستمرت لمدة يومين لجميع الإدارات التعليمية على المستوى الوطني.

استهدفت منسقات البرامج بالإدارات والطالبات المشاركات من المراحل الثلاث الإبتدائية والمتوسطة والثانوية.

وقد تم مناقشة المحاور التالية :من وحي الحرمين – نفحات قرآنية – مصابيح الهدى .